Oggi, la showgirl argentina spegne 38 candeline: arrivano gli auguri social e la dedica del compagno Stefano De Martino.

Oggi, la showgirl argentina più amata della tv, Belen Rodriguez, spegne 38 candeline. La festeggiata, nata a Buenos Aires, il 20 settembre 1984, ha trascorso la mezzanotte in compagnia solo delle persone più care, tra pochi intimi e il compagno Stefano De Martino.

Un party semplice e privatissimo testimoniato da qualche scatto postato sui social che la ritraggono spegnere le candeline insieme alla piccola Luna Marì, nata dalla relazione dell'argentina con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez compie 38 anni, gli auguri di Stefano De Martino: un'esplosione d'amore

Non è più un mistero il ritorno di fiamma con l'ex ballerino di Amici, padre del primogenito Santiago e (ex?) marito della showgirl. Un amore tanto travagliato quanto ormai indistruttibile, quello che lega la 38enne al conduttore e ballerino, nato nel talent di Maria de Filippi.

Proprio nella giornata del compleanno di Belen, sono arrivati i romantici auguri di Stefano, sempre piuttosto riservato sui social.

"Tanti Auguri Vita" ha scritto De Martino su Instagram pubblicando uno splendido scatto della Rodriguez immersa in un campo di girasoli. Un pioggia di cuoricini e commenti per una coppia che non hai mai smesso di far sognare i fan.

Belen e Stefano, prima fidanzati, poi sposi e quasi sul punto di divorziare, sono riusciti a ritrovarsi più volte e questa in particolare, sembra davvero quella giusta.

E pensare che, soltanto un anno fa, di questi tempi, Belen era fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto Luna Marì nel luglio del 2021, oggi tra i concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratelo Vip. Proprio nel corso della clip di presentazione, Spinalbese ha parlato della sua ex compagna, con la quale i rapporti ad oggi non sembrano tra i più idilliaci. “Non c’entravamo nulla l’uno con l’altra”, ha dichiarato l'ex hair stylist spezzino prima di varcare la porta rossa di Cinecittà.