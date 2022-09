Gossip TV

La showgirl argentina non avrebbe preso bene la liaison tra l'ex fidanzato e la cantante?

Ad infiammare l'estate del 2022, oltre alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi con annesso il nuova presunta fiamma del pupone, Noemi Bocchi, è arrivato anche un altro ghiotto gossip secondo il quale la cantante Elodie avrebbe un flirt in corso con il pilota di Moto Gf, Andrea Iannone.

Belen Rodriguez "ci è rimasta malissimo sapendo del flirt tra Iannone ed Elodie": ecco la verità

I due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni e anche mano nella mano. A confermare la frequentazione, ci ha pensato la stessa artista romana, che a Vanity Fair ha dichiarato:

"Andrea è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative, né da una parte e né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne"

Confermata l'attuale laison tra Elodie e Iannone, in molti si sono chiesti come avrà reagito Belen Rodriguez alla notizia. La showgirl argentina è infatti molto amica della cantante e anche una nota ex del pilota di Vasto.

All'influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano,sono giunte segnalazioni su la Rodriguez che avrebbe smesso di mettere like alle foto di Elodie che di recente ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. Ma a differenza delle indiscrezioni, non sembrerebbe affatto così. E' infatti ben visibile il like della Rodriguez sulle foto che hanno immortalato la cantante romana sul tappeto rosso del capoluogo veneto, in un abito lungo elegantissimo firmato Valentino.

Nessun astio e nessuna rivalità da parte quindi di Belen che sta vivendo felicemente questo periodo accanto al suo (ex?) marito, Stefano de Martino. Un amore travagliato ma che ormai sembra davvero essersi concluso con un lieto fine.