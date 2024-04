Belen Rodriguez, archiviata la storia con Elio Lorenzoni la showgril ha un nuovo amore?

Gossip TV

Per Belen Rodriguez, dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, è giunto il momento di voltare pagina con un nuovo amore. Ecco di chi si tratta!

Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore? Sembra che la showgirl argentina, dopo aver archiviato la relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni, sia stata vista in compagnia di una nuova fiamma. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Belen Rodriguez, dopo Elio Lorenzoni ritrova il sorriso con un nuovo amore

La showgirl, a dicembre 2023, era stata ospite di Mara Venier a Domenica In e lì aveva confermato le voci della separazione da Stefano De Martino. Non solo: Belen Rodriguez, in quell'occasione, aveva rivelato che dietro la fine della sua storia con il ballerino e conduttore dei programmi Rai si celavano i tradimenti di lui. Ben 12 ne aveva contati, poi, a suo dire, aveva smesso di cercare risposte e di contattare le amanti del marito.

Ma, in quel periodo, aveva rivelato la showgirl, oltre alla separazione da De Martino era subentrata anche una grave forma di depressione che l'aveva costretta a rinunciare ai suoi impegni lavorativi. A causa della malattia mentale, Belen aveva smesso di prendersi cura di sé stessa come avrebbe dovuto e si era lasciata andare. Lì nello studio a Mara Venier aveva però raccontato di come Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano e suo amico di vecchia data, le fosse stato accanto, risollevandola e prendendosi cura di lei e delle sue fragilità.

Per lui la showgirl aveva speso solo parole affettuose e colme di gratitudine, svelando che grazie a Elio era tornata a sorridere e a credere nell'amore e che durante un viaggio in aereo era stata lei stessa a proporgli di sposarsi. Innamorato, l'imprenditore aveva accettato, ma nel giro di pochi mesi, della coppia non si era saputo più nulla. E, mentre anche i rapporti con De Martino sembrano essersi distesi, tanto che i due sono stati visti alla festa di compleanno del figlio Santiago, ora Belen Rodriguez è stata paparazzata insieme a un nuovo presunto amore.

Si tratta di un certo Angelo, come ha svelato il settimanale Diva & Donna, sulle cui pagine compare la foto della showgirl argentina che, con prole al seguito, avrebbe trascorso un weekend a Disneyland, in compagnia anche del nuovo compagno. Sul settimanale si legge:

"Il nuovo amore di Belen: ecco Angelo. In esclusiva sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana ecco le prime immagini di Belen Rodriguez con il suo nuovo amore. Lui ha 34 anni ed è siciliano e la coppia si frequenta da inizio marzo. Eccoli insieme durante una gita fuori porta…”

Al momento, tuttavia, la showgirl non ha commentato i presunti rumors sulla sua nuova fiamma e, intanto, ci si chiede se il debutto ufficiale come coppia avverrà in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, previsto per il 30 giugno.