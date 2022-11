Beatrice Valli, tutte le news sulla sua quarta gravidanza e la reazione di Marco Fantini alla notizia

Gossip TV

Solo pochi giorni fa Beatrice Valli ha annunciato che presto lei e il marito Marco Fantini allargheranno la famiglia con il figlio numero 4. L'influencer si è raccontata e ha svelato qual è stata la reazione del marito alla notizia. Vediamo insieme cosa ha detto.

Il gossip circolava da tanto tempo, merito del sospetto pancino che cresceva e che molte testate e siti online avevano già notato. Ma, com'è giusto che sia, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno voluto aspettare prima di annunciare ufficialmente che, sì, la loro famiglia si sta allargando e presto saranno in sei.

Beatrice Valli e la reazione del marito Marco Fantini all'annuncio

Dopo l'annuncio ufficiale, sono impazzati i commenti sui social per cercare di carpire quante più informazioni possibili sul lieto evento. Beatrice Valli ha poi risposto a diverse domande dei suoi followers, curiosi di sapere di quanti mesi è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne o come si chiamerà il bambino/bambina.

Con molta pazienza e tanta ironia, l'influencer ha, innanzitutto, specificato che la gravidanza era desiderata da lei e dal marito Marco Fantini e la coppia aveva scoperto di essere in dolce attesa a Ibiza, ad agosto. La maggiore delle sorelle Valli ha specificato di essere alla diciassettesima settimana e di essere, perciò, entrata nel quinto mese:

"Lo abbiamo cercato ed è arrivato o arrivata a Ibiza. Siamo molto contenti, ma è arrivato in un momento inaspettato."

Ha dichiarato Beatrice Valli, riferendosi al periodo lavorativo che sia lei che Fantini stanno vivendo e che li impegna molto, considerando anche gli altri tre figli: Alessandro, nato da una relazione precedente di Beatrice Valli, e poi Bianca e Azzurra. Tra le varie domande che le hanno posto c'è stata anche quella sulla preferenza per il sesso del bambino. Su questo l'ex corteggiatrice ha affermato che se nascesse un'altra femminuccia, lei sarebbe contenta, ma poi cercherebbe anche il quinto figlio da Marco Fantini, nella speranza di un maschietto. E, scherzando, ha aggiunto:

"Se parlo di quinto figlio, però, secondo me Marco scappa"

Eppure, a giudicare dalla reazione commossa di Fantini nel tenere in braccio la figlia appena nata di una coppia di amici, è innegabile che anche lui non veda l'ora di diventare di nuovo papà. Il nascituro dovrebbe arrivare entro il 20 aprile 2023 e per i nomi Beatrice Valli ha già le idee ben precise: Edoardo, se maschio, nonostante il marito non sembri entusiasta della scelta, a suo dire troppo comune. Se fosse una femminuccia, alla coppia non dispiacerebbe Celeste, ma forse un altro 'colore' da aggiungere sarebbe troppo.

Chissà se per svelare il sesso del nascituro, anche Beatrice Valli farà un video annuncio sui social come ha fatto la sorella minore Ludovica.