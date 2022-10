Uomini e Donne, Ludovica Valli e il dolce video che svela il sesso del bebè in arrivo

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, è in dolce attesa e qualche giorno fa ha svelato il sesso del nascituro con un dolce video.

Negli ultimi tempi è diventata una moda rivelare con una festa il sesso del nascituro del bambino che si aspetta: stiamo parlando dei gender reveal. Ma l'ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha preferito una forma più intima e dolce per rivelare ai suoi follower il sesso del suo secondogenito.

Ludovica Valli e il dolcissimo video pubblicato su Instagram

Ludovica aveva annunciato la gravidanza già qualche tempo fa, affermando come fossero stati difficili i primi mesi:

"Dietro questo pancino c’è una storia incredibile, tante battaglie, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo."

L'ex tronista del programma di Maria De Filippi non è scesa nei particolari, ma è evidente che il desiderio di diventare mamma per la seconda volta fosse fortissimo e ha portato lei e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio a lottare duramente per questo sogno. Nei mesi scorso Valli aveva pubblicato un video in cui mostrava la reazione entusiasta del compagno alla notizia del nuovo arrivo.

La coppia ha già un'altra figlia, la primogenita Anastasia, nata l'8 marzo 2021. E dopo molti mesi in cui quasi nulla si sapeva della seconda gravidanza, ecco arrivare l'annuncio con il sesso del futuro bambino.

Sul suo profilo Instagram è, infatti, comparso pochi giorni fa un video in bianco e nero del suo pancione, su cui l'ex tronista dipinge con le mani un cuore. Alla sua opera dà un contributo anche la piccola Anastasia.

Dolcemente, anche Anastasia lascia l'impronta della sua mano sul pancione della mamma, mentre il video riacquista colore e si scopre che il secondogenito della coppia Valli-Di Gregorio sarà un maschietto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne