Beatrice Valli sbotta sui social per le presunte frecciatine con la sorella Ludovica Valli

Gossip TV

Beatrice e Ludovica Valli sono di nuovo finite al centro del gossip a causa di una serie di frecciatine che sembravano essersi lanciate sui social. A intervenire sulla questione è stata Beatrice Valli. Ecco cosa ha dichiarato!

Il rapporto tra Beatrice e Ludovica Valli, entrambe influencer ed ex protagoniste del dating show di Uomini e Donne, non è certo dei più idilliaci, come aveva ammesso Ludovica qualche settimana fa, rispondendo alle curiosità dei fan. Sui social, infatti, i followers avevano notato che le due sorelle Valli non interagivano molto e anche in occasioni di lavoro importanti spesso si notava l'assenza dell'una o dell'altra. Dopo diverse frecciatine, alla fine, Ludovica Valli aveva ammesso che avrebbe voluto un rapporto diverso con la sorella, sebbene non fosse possibile, ma che questo non significava certo che loro due si odiassero.

Beatrice Valli smentisce i rumors sulle frecciatine contro la sorella Ludovica Valli

Ma, come spesso accade, ogni storia su Instagram diventa pretesto per i followers di credere che si tratti di frecciatine rivolte alla sorella Ludovica Valli. L'ultimo messaggio pubblicato da Beatrice Valli su Instagram, infatti, sembrava una velata frecciatina a Ludovica: nelle stories, la moglie di Marco Fantini si scagliava, ironizzando, contro influencer che non sanno usare appositamente gli hashtag per indicare le sponsorizzazioni nelle proprie stories. A insospettire era stato il fatto che poco prima Ludovica Valli aveva pubblicato una storia sul suo profilo social con l'hashtag #nosponsor.

L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi è stata così accusata di non avere una propria vita e stanca di questi insulti, Beatrice Valli ha deciso di rispondere per le rime alle offese degli haters, smentendo con forza che le frecciatine contenute nelle sue stories fossero rivolte a Ludovica Valli.

A un commento che le consigliava di "farsi una vita e lasciar in pace le altre persone", senza peli sulla lingua Beatrice Valli ha replicato con ironia:

"Mi sta che ti stai vendo viaggi, troppi forse! Vi piace vedere sempre quello che volete e giudicare senza sapere!"

Poi, per smentire ulteriormente i rumors sulle frecciatine contro Ludovica Valli, l'ex corteggiatrice ha pubblicato un lungo sfogo sui social:

"Mi dispiace tantissimo dover constatare che alcuni di voi pensino sempre che ogni mio commento, ogni mia esternazione, ogni mio giudizio rispetto a questo o quell’argomento sia rivolto a criticare o a stigmatizzare il comportamento dei miei amici o, peggio ancora, dei miei familiari.Quella di ieri non era altro che una considerazione generale, perché, magari non lo sapete o non lo pensate, anche io, come voi, uso questa piattaforma e seguo tantissimi profili di persone che magari non conosco direttamente. Sempre come voi provo a commentare o anche solo a parlare degli argomenti o di alcune situazioni che mi propongono.Io voglio sempre bene a tutti e mi scuso se qualcuno si è sentito o si sente criticato o giudicato. Non era il mio intento. Un abbraccio e continuiamo a vivere sereni"