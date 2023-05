Beatrice Valli, la gaffe sull'anniversario di matrimonio fa il giro del web!

Gossip TV

Beatrice Valli è stata protagonista di una divertente gaffe sui social per la ricorrenza del suo anniversario. Vediamo insieme cosa è successo!

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate uscite dal dating show di Uomini e Donne e i fan hanno sempre seguito con affetto la loro crescita come famiglia, dalla nascita delle figlie al matrimonio. Perciò, non poteva sfuggire la gaffe sull'anniversario del fatidico sì commessa dall'influencer.

Beatrice Valli, la gaffe sull'anniversario di matrimonio

Dopo la nascita della piccola Matilda Luce, terza figlia per la coppia Beatrice Valli e Marco Fantini, la coppia ha stabilito di prendersi un periodo di pausa dai social, per poter gestire i nuovi ritmi dovuti alla presenza di una neonata in casa. Non mancano, ovviamente, condivisioni di attimi famigliari e piccole disavventure - come la corsa in ospedale perché la piccola Azzurra, secondogenita della coppia, aveva inghiottito, giocando, una monetina - e anche ricordi e anniversari, di cui i fan non possono aver dimenticato la data.

Ad esempio, proprio in questi giorni Beatrice e Marco festeggeranno il loro anniversario di matrimonio, uno degli eventi più seguiti sui social degli ultimi anni, quasi al pari di quello dei Ferragnez. Ebbene, sembra che proprio sulla data della ricorrenza, Beatrice abbia commesso uno scivolone, immediatamente riconosciuto dai fan. Nella giornata di ieri, 27 maggio, in una storia su Instagram, Valli ha erroneamente dichiarato che il 28 maggio era l'anniversario delle nozze con Fantini:

"In tutto questo non ci siamo dimenticati, domani è l'anniversario di me e del Marchini. Per festeggiare e riposare andremo una settimana in Toscana ocn tuta la famiglia. Saremmo voluti tornare a Capri, ma con tutti e quattro, l'allattamento e il lavoro non riusciremmo a gestire il tutto."

I fan, tuttavia, si sono affrettati a correggerla, perché la data esatta è il 29 maggio e non il 28. Una gaffe che ha fatto il giro del web, ma a cui Beatrice ha fatto seguire le scuse per l'errore, specificando che, in questo periodo, è molto stanca e tende a commettere scivoloni simili.