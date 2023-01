Beatrice Valli, l'influencer svela sui social il nome della quarta figlia

Gossip TV

Beatrice Valli è in attesa della sua quarta figlia dal marito Marco Fantini. L'ex volto di Uomini e Donne ha rivelato con un dolce video il sesso del bambino e, ora, è pronta a dire ai fan come la chiamerà. Ecco cosa ha detto.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono in attesa della loro terza figlia, la quarta per l'influencer ed ex volto di Uomini e Donne che ha avuto un figlio, Alessandro da una precendente relazione. La coppia, dopo il gender reveal postato sui social, ha comunicato cosa ha deciso per il nome della futura bambina.

Beatrice Valli, come si chiamerà la figlia?

L'influencer è già mamma di Alessandro, Azzurra e Bianca e scherzando, in passato, ha detto che non le dispiacerebbe continuare la tradizione di nomi di colori per i suoi figli. Qualche settimana fa, la madre delle sorelle Valli, potrebbe aver involontariamente spoilerato i nomi che Beatrice e Ludovica Valli hanno scelto per i rispetti figli, anche se nulla è stato confermato.

L'ex tronista del programma di Maria De Filippi ha aggiornato i fan sulla sua gravidanza: nei giorni scorsi ha rivelato di dover stare a riposo, dato che la sua è una gravidanza a rischio e presenta alcuni sintomi che la porterebbe a un parto prematuro. Su Instagram, l'influencer ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan e ha rivelato quali sono i nomi che al momento sta considerando per la sua quarta figlia:

"Al momento siamo indecisi tra quattro nomi. Ma abbiamo deciso per la prima volta che lo sceglieremo quando la vedremo appena nata. In base al suo faccino."

Perciò, i fan dovranno attendere fino al parto prima di conoscere il nome della quarta figlia di Beatrice Valli, dato che l'influencer e il marito hanno un'idea ben chiara, ma preferiscono attendere e guardare il volto della loro bambina prima di decidere.