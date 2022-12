Beatrice e Ludovica Valli, svelati per errore i nomi dei figli?

Gossip TV

La madre delle due sorelle Valli, Beatrice e Ludovica, ha pubblicato una foto in cui, per errore, ha svelato i nomi dei due nipotini che stanno per nascere. Vediamo cos'è successo.

Cresce sempre di più l'attesa per la nascita dei nuovi figli di Beatrice e Ludovica Valli: entrambe le sorelle sono in dolce attesa e partoriranno a pochi mesi di distanza l'una dall'altra.

L'hype per i nomi delle influenzer...smorzato da una gaffe della mamma delle sorelle Valli

Ludovica Valli è in attesa di un maschietto e sarà il suo secondo figlio dopo la piccola Anastasia. L'annuncio di Beatrice Valli, invece, è arrivato a novembre e per lei e il marito Marco Fantini si tratta del terzo figlio, anzi, figlia, come ha rivelato con il video del gender party.

Ultimamente, entrambe le infleuncer sono state poco presenti sui social a causa di alcuni problemi di salute: Beatrice Valli ha rivelato di avere una gravidanza a rischio, per la quale è costretta al riposo, mentre Ludovica Valli, in vacanza alle Maldive, è ritornata di corsa in Italia, a causa di una forte polmonite che ha colpito lei e la piccola Anastasia.

Al momento le condizioni delle sorelle Valli sono stabili ed entrambe sembrano essere tornate in ottima forma. Infatti, Beatrice ha ripreso a pubblicare contenuti e a creare hype per conoscere il nome della futura figlia. Purtroppo, tutta l'attesa potrebbe essere venuta meno a causa di una storia pubblicata sui social dalla madre delle due influencer. Sandra Malavasi, infatti, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un'immagine con due pallloncini, uno di colore blu e l'altro azzurro su cui erano scritti due nomi.

Sembra una coincidenza, se non fosse che le sorelle Valli sono in attesa rispettivamente di una femminuccia e di un maschietto. I nomi riportati sui palloncini sono Nicolò e Chiara. Per il momento non ci sono state smentite nè conferme da parte delle due sorelle influencer, perciò, non ci resta che attendere e scoprire se i nomi rivelati sono quelli scelti per i nascituri.