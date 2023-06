Beatrice Valli, l'influencer con le foto al mare lancia un messaggio di bodypositivity

Gossip TV

L'influencer Beatrice Valli si è concessa qualche giorno di mare, mostrandosi in costume dopo la nascita della quarta figlia e lanciando un chiaro messaggio di accettazione. Vediamo insieme cosa ha detto!

Beatrice Valli: con le sue foto in costume diventa paladina della bodypositivity

Dopo il suo percorso come corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto il tronista Marco Fantini, suo attuale marito e padre delle sue tre figlie, Azzurra, Bianca e Matilda Luce, Beatrice Valli è diventata una nota influencer con un nutrito seguito di followers sui social. Su Instagram spesso racconta momenti della vita quotidiana della sua famiglia e si mostra con molta naturalezza, promuovendo messaggi di accettazione del proprio corpo e di sé, contro gli ideali di una falsa perfezione che circolano sulla rete.

Molte volte, inoltre, è stata pesantemente insultata per il suo aspetto fisico e un simile trattamento l'ha subito la sorella Ludovica Valli, anche lei ex volto di Uomini e Donne, e che recentemente si è trovata a controbattere alle accuse di essersi sottoposta a interventi estetici per migliorare il suo lato b. Ma, fedele alla sua natura ironica, Ludovica Valli ha rispsoto pan per focaccia con un video che è già virale su TikTok.

Non è da meno sua sorella Beatrice che, per contrastare i falsi messaggi di perfezione fisica e l'ansia di apparire sempre in forma, che si intensifica con l'avvicinarsi della "prova costume". Per farlo si è mostrata in costume da bagno, al mare, a pochi mesi dalla nascita della piccola Matilda Luce, venuta al mondo il 24 aprile.

L'influencer ha deciso di mostrarsi in bikini e, nelle stories, ha pubblicato un messaggio di bodypositivity che ha fatto il giro del web ed è stato molto apprezzato dalle sue fan:

"Sì, questo è un corpo normale di una donna che ha partorito da soli due mesi...Non fatevi ingannare da chi, dopo pochissimo tempo, ha già la pancia piatta e magari la ostenta per farvi vedere che è tornata già in forma. Va bene così come siete. Io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque."

