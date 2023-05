Beatrice Valli, corsa al pronto soccorso per la piccola Azzurra: l'incidente con la monetina e tanta preoccupazione

Gossip TV

L'influencer Beatrice Valli ha raccontato su Instagram che nella giornata di ieri, domenica 21 maggio, è dovuta correre al pronto soccorso per la piccola Azzurra, coinvolta in un piccolo incidente mentre giocava. Ecco cosa è successo.

Piccola disavventura e tanta preoccupazione per Beatrice Valli: la figlia Azzurra, nata dalla storia con il marito, l'ex tronista Marco Fantini, ha fatto spaventare la madre, a causa di un piccolo incidente mentre giocava.

Beatrice Valli, il racconto della disavventura di Azzurra: "Un grande spavento, ma..."

L'influencer è apparsa su Instagram per condividere con i suoi followers, attraverso delle stories, la disavventura a cui è andata incontro nella giornata di ieri, domenica 21 maggio. Valli, che di recente ha dato alla luce la quarta figlia, la piccola Matilda Luce, ha svelato ai fan che è dovuta correre in ospedale a causa di un piccolo incidente capitato alla figlia Azzurra di tre anni. Mentra giocava, infatti, la piccola ha ingerito una monetina, scatenando la preoccupazione dei genitori.

Beatrice ha raccontato tutto, quando l'emergenza era già rientrata, avvisando i fan della sua permanenza al pronto soccorso con un breve messaggio:

"Siamo al pronto soccorso perché Azzurra ha ingerito una monetina."

Solo quando la situazione si è risolta per il meglio, Beatrice è tornata a raccontare ai followers cosa era successo, anticipando che per fortuna la piccola stava bene e si erano presi solo un grande spavento:

"Azzurra era con me in bagno e ci stavamo preparando per andare a pranzo. Lei stava giocando con una borsetta mia dove c'erano delle monetine e delle carte. Mentre si buttava addosso questa borsettina, aveva la bocca aperta e subito le è andata a finire una monetina in gola. Per fortuna era un soldino molto piccolo e non si è incastrato, ma è andato subito giù. Era una monetina da 1 centesimo, per fortuna. Però siamo stati in ospedale fino a poco tempo fa."

Anche il marito, Marco Fantini, qualche settimana fa ha raccontato di un piccolo incidente domestico, risoltosi in poco tempo, che lo aveva portato a correre in ospedale: dopo aver passato una nottata in bianco, a causa dei pianti della piccola Azzurra, l'ex tronista si era ferito lievemente alla testa, dopo aver urtato contro una finestra aperta.