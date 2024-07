Battiti Live, Ilary Blasi: "Vengo da L’Isola dei Famosi dove tutto è complicato. Qualcosa bolle in pentola in autunno"

Gossip TV

L'ex amata conduttrice de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi, parla della sua nuova esperienza al timone di Battiti Live insieme ad Alvin e svela un retroscena interessante circa i suoi progetti futuri sul piccolo e grande schermo.

Dopo essere stata per diversi anni la conduttrice del Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è pronta a debuttare al timone di Battiti Live. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex di Francesco Totti ha raccontato come sta andando questa sua nuova avventura insieme al suo collega e amico Alvin.

Le confessioni di Ilary Blasi

Ilary Blasi e Alvin sono pronti a debuttare insieme sul palcoscenico di Battiti Live, il noto programma musicale condotto per diverse stagioni da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Le puntate sono state registrate dal 21 al 24 Giugno a Molfetta mentre le altre verranno registrate il 6 e il 7 luglio a Otranto. Per l'occasione, la conduttrice ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato:

Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive. Mi sto riprendendo. Ma è bello perché la musica è divertente, gioiosa. Lavori sì, ma alla fine ascolti canzoni! A Radio Norba sono tutti premurosi, accoglienti. Mi sono trovata subito bene. L’aspetto più divertente? L’interazione con gli artisti sul palco, gli scambi di battute. Poi nel backstage con Alvin balliamo, ci facciamo i video. Sembra di stare nel privè di un club. Vengo da L’Isola dei Famosi, dove tutto è complicato. Questa al confronto è una passeggiata di salute. A Molfetta ero in una situazione comodissima, avevo la camera davanti al palco per cui mi preparavo, scendevo e andavo a piedi. Era “casa e chiesa”.

Leggi anche Andreas Muller e Veronica Peparini: da Amici a La Talpa?

La Blasi, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe al timone della nuova edizione de La Talpa, ha poi continuato parlando della gaffe fatta nel presentare il cantante Irama. Non solo. La conduttrice di Battiti Live ha parlato della sua esperienza cinematografica accanto a Giampaolo Morelli e svelato un interessante novità circa i suoi progetti futuri:

È vero. Perché fingere che me ne intendo? Mi sentirei ridicola a fare finta di sapere tutto. “Girato un film” è un parolone. Ho un cameo divertente. Interpreto me stessa quindi niente di complicato. Sono aperta a tutto perché sono una persona curiosa e mi piace mettermi in gioco [...] Qualcosa bolle in pentola nell’autunno, quindi… Stay tuned, come dicono i giovani.

Le prime indiscrezioni sul cast de La Talpa

A proposito della nuova edizione de La Talpa, che andrà in onda nel 2025, due amatissimi e seguitissimi protagonisti di Amici hanno sostenuto il provino per partecipare al reality. Stiamo parlando di Veronica Peparini e Andreas Muller, che sono diventati da poco genitori delle gemelle Penelope e Ginevra. "Tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller. Andreas, 28 anni, e Veronica, 53 anni, si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. Lei era coreografa e insegnante, lui concorrente e aspirante ballerino" ha anticpato Tvblog. Sarà davvero così? Staremo a vedere!