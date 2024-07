Amici: Andreas Muller e Veronica Peparini nel cast di un noto reality? Le ultime indiscrezioni

Gossip TV

L'ex professoressa di ballo di Amici, Veronica Peparini, e il suo compagno Andreas Muller hanno sostenuto il provino per partecipare alla prossima edizione del reality La Talpa in veste di concorrenti.

La nuova edizione de La Talpa andrà in onda nel 2025, ma la produzione si è messa in moto in gran segreto per la formazione del cast. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che, oltre a Sara Croce, anche due amatissimi e seguitissimi protagonisti di Amici hanno sostenuto il provino per partecipare al reality. Ecco di chi si tratta!

Andreas Muller e Veronica Peparini pronti a partecipare a La Talpa

La produzione de La Talpa è già al lavoro per la prossima edizione. Ma chi saranno i nuovi concorrenti del reality che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe vedere al timone Ilary Blasi? Oltre alla modella Sara Croce, che ha partecipato all'ultima stagione di Ballando con le Stelle, TvBlog ha anticipato che anche due protagonisti di Amici hanno sostenuto il provino. Stiamo parlando della coreografa Veronica Peparini e del suo compagno e ballerino Andreas Muller, che sono diventati da poco genitori delle gemelle Penelope e Ginevra:

Oggi TvBlog è in grado di svelare che tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller. Andreas, 28 anni, e Veronica, 53 anni, si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. Lei era coreografa e insegnante, lui concorrente e aspirante ballerino. Nonostante i 25 anni di differenza, tra i due è scoppiato l’amore. Veronica Peparini, già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti da una precedente relazione, ha dato alla luce due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Petit

Dopo Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller si metteranno in gioco in un altro programma televisivo? Quel che è certo, è che i due sicuramente sarebbero molto amati e apprezzati dal pubblico Mediaset. I due, infatti, sono una delle coppie più belle e amate dalla televisione italiana. Si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici dove lei era coreografa e insegnante, mentre lui allievo e aspirante ballerino. Veronica, già mamma di Daniele e Olivia avuti da una precedente relazione con Fabrizio Prolli, ha dato alla luce due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024.

Il ritorno de La Talpa

Tante le novità de La Talpa, una fra queste è che non ci sarà uno studio televisivo ma sarà tutto registrato, tipo Temptation Island. Non solo. Stando alle indiscrezioni, il cachet dei Vip è stato abbassato notevolmente e i Nip riceveranno un semplice rimborso spese. Come la prenderanno i concorrenti? Nell'attesa di scoprirlo anche Marco Salvati, storico autore del reality show e al lavoro sulla nuova edizione, ha confessato a TvBlog di essere il principare artefice della rivoluzione del format:

La Talpa è un reality che considero molto mio. Sono il principale artefice della rivoluzione del format, sia nella versione di Rai2 che nelle due edizioni di Italia 1. Fu un successo enorme, superavamo Canale 5. Dava molto fastidio, ci accusarono di essere troppo hard, ma successivamente tanti programmi ci avrebbero superato a destra. La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato. È un programma maledetto che ha una fanbase fortissima ancora oggi.

Scopri le ultime news su Amici.