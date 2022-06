Barbara d’Urso una furia contro Guendalina Tavassi: è successo a Pomeriggio 5

Gossip TV

Guendalina Tavassi fa infuriare Barbara d’Urso che riprende duramente l’ex naufraga durante la puntata di Pomeriggio 5.

Guendalina Tavassi ha lasciato la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi ma è ancora uno dei volti più chiacchierati del momento, complice la sua ospitata a Pomeriggio 5 che le è costata il duro rimprovero di Barbara d’Urso in diretta Tv. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima puntata dello show di Canale5.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso bacchetta Guendalina Tavassi

Dopo aver spadroneggiato in Honduras, conquistando il pubblico de L’Isola dei Famosi con la sua verve e la sua solarità, Guendalina Tavassi è tornata in Italia e segue con attenzione le vicende dei naufraghi, soprattutto quelle che riguardano il fratello Edoardo Tavassi, accusato di convivere ancora con la sua ex. Prima di parlar più diffusamente delle dinamiche del reality show di Canale5, Guendalina è stata smascherata da Vladimir Luxuria che, nel salotto di Pomeriggio 5, ha rivelato a Barbara d’Urso e a tutto il pubblico che l’ex naufraga ha costretto il fidanzato Federico Perna a lasciare la loro camera d’albergo nel cuore della notte, dal momento che lui continuava a svegliarla per grattare un fastidioso pizzico di una zanzara.

Barbara, sconvolta dal racconto e dalla conferma di Federico, ha rimproverato Guendalina per poi chiedere il parere della naufraga sul rapporto tra il fratello Edoardo e Mercedesz Henger. Rapporto che sembra essere stato completamente rinnovato da quando Guendalina ha lasciato il programma, e così facendo non ha potuto alimentare i sospetti sulla naufraga, che ha finito per riconquistare il fratello. In studio, tutti hanno accusato Tavassi di essere stata la causa dell’allontanamento tra i due naufraghi, con le sue continue ipotesi maligne, ma lei si è difesa asserendo di aver sospetti su Mercedesz a causa del suo comportamento.

Barbara, dopo aver ascoltato le giustificazioni di Guendalina a proposito delle dinamiche de L’Isola e della cacciata del fidanzato dalla camera d’albergo ha sbottato, additando l’ospite come “pessima”. Nel frattempo, i presenti sono scoppiati a ridere perché se è vero che Guendalina è spesso sopra le righe, è anche vero che la sua risata è contagiosa, ed è impossibile prenderla in antipatia.

Guendalina che caccia Cuore dalla camera da letto perchè si grattava troppo 🦟#Pomeriggio5 pic.twitter.com/vvglsp4xvK — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 7, 2022

Scopri le ultime news su Pomeriggio 5.