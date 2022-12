Barbara d’Urso, svelata la verità sulla presentatrice: parla la sua più cara amica

Gossip TV

Gabriella Labate racconta il suo rapporto con Barbara d’Urso e svela un retroscena inaspettato, che fa commuovere.

Barbara d’Urso è una delle presentatrici più amate e chiacchierate della televisione italiana, una miniera di idee e una donna instancabile che si getta a capofitto in nuovi progetti, rendendoli trash in modo unico. La partenopea, tuttavia, sembrerebbe essere anche una preziosa amica, come conferma Gabriella Labate. Ecco cosa ha rivelato la moglie di Raf a proposito di Barbarella.

Barbara d’Urso e quella rivelazione che non ti aspetti

Sono anni che si vocifera che Mediaset si sia stancata di Barbara d’Urso e sia pronta a silurare la presentatrice partenopea, e sono anni che Barbarella torna puntualmente al timone di Pomeriggio 5 su Canale 5 e di altri programmi, progetti sempre nuovi che portano a casa un discreto successo in termini di share e di risonanza mediatica. La conduttrice è, ancora ad oggi, una delle più amate e chiacchierate del piccolo schermo, pronta a lanciarsi in nuove avventure televisive e si vocifera in lizza per essere al timone della nuova edizione de La Talpa, reality show sul quale punta il Biscione.

Nel frattempo, Barbara ha inaugurato il podcast Amiche Mie, come suggerisce il titolo, con alcune delle sue migliori amiche tra le quali spicca Gabriella Labate. La moglie di Raf ha svelato al settimanale Nuovo alcuni retroscena sul suo rapporto con Barbara, che le è stata vicino come una sorella in un momento veramente terribile.

“Mio fratello Roberto è scomparso all’improvviso per un tumore al cervello e io non ero pronta a lasciarlo andare così […] In quei momenti così difficili Barbara ha saputo starmi accanto condividendo con me quella sofferenza e senza mai lasciarmi. Io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano […] Una volta mi sono ritrovata chiusa nel bagno di un aeroporto con la valigia sulle ginocchia a chiedermi da cosa stessi scappando. Disperata ho chiamato Barbara e lei mi ha detto ‘fermati! Dove sei? Arrivo subito!’. Quella notte nella mia camera d’albergo mi ha rimboccato le coperte e si è presa cura di me e del mio dolore. Mi disse ‘io non ti chiedo nulla, ma devi sapere che io ci sono, sono qui con te’. Quella frase mi ha scaldato il cuore”.

Un’amicizia bellissima e profonda quella che lega Gabriella e Barbara, che si ferma per le vacanze natalizie con Pomeriggio 5, pronta a tornare con nuovi servizi e nuovi scoop su Canale 5 a gennaio 2023. I dati share non sono stellari come ci si sarebbe aspettato, ed è La Vita in Diretta di Alberto Matano a primeggiare sulla fascia oraria che d'Urso cerca di riportare vittoriosa in casa Mediaset.