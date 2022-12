Uomini e Donne si ferma, stop alla programmazione anche per Amici 22 e Barbara d’Urso

Gossip TV

Ecco come cambierà la programmazione di Canale 5 durante le festività natalizie. Stop a Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5.

Cambio programmazione per le festività natalizie con grande dispiacere per i fan di Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5. Ecco il palinsesto di Canale 5 che Mediaset ha pensato per questo periodo e quando torneranno i programmi con la regolare programmazione nel day-time.

Uomini e Donne si ferma senza le scelte dei tronisti!

Come ogni anno, l’arrivo del Natale e del Capodanno portano con sé stravolgimenti in termini di palinsesti, con la messa in onda di film natalizi, programmi ad hoc e la sospensione della normale programmazione del day-time di Canale 5. A salutarci per prima è stata Barbara d’Urso con l’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 16 dicembre 2022, promettendo al pubblico affezionato di tornare il 9 gennaio con normale programmazione. Anche la ventiduesima edizione di Amici si è fermata con la puntata di domenica 18 dicembre 2022, che sarà l’ultima per questo anno dato che il programma tornerà l’8 gennaio su Canale 5.

I fan del talent show di Maria De Filippi, tuttavia, possono tirare un sospiro di sollievo perché per tutta la settimana andrà regolarmente in onda il day-time di Amici, per salutare insieme l’avvicinarsi della Vigilia. Discorso ben diverso per Uomini e Donne. Abbiamo lasciato il tronista Federico Nicotera diviso tra Alice e Carola, che si sono date battaglia in studio, e ancora non prossimo alla scelta. Il dating show di Canale 5 sarà sospeso da giovedì 22 dicembre al 9 gennaio 2023 e non c’è traccia della registrazione delle scelte.

Sembra che Maria volgai concedere più tempo ai tronisti, rimandando le registrazioni a gennaio, dopo le festività, forse per dar modo a tutti e tre di chiarirsi le idee prima del grande passo. Mentre Mattino 5 proseguirà regolarmente, eccezione fatta per l’assenza di Federica Panicucci che lascia campo libero al collega Francesco Vecchi, Silvia Toffanin ha deciso di sospendere Verissimo già dallo scorso weekend, ma andranno comunque in onda per tre sabato di fila le interviste più belle ed emozionanti della stagione, ovvero tre appuntamenti con Verissimo - Le storie.

