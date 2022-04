Barbara d’Urso se lo lascia scappare: la confessione dolorosa spiazza tutti

Gossip TV

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso prende le difese di Maria Laura de Vitis e racconta un aneddoto doloroso della sua vita.

Tra attualità, politica e gossip, a Pomeriggio 5 c’è sempre spazio per discutere dei protagonisti dei principali reality show di Mediaset, tra cui quelli de La Pupa e il Secchione Show. Volendo difendere Maria Laura de Vitis da pesanti accuse sulla sua vita privata, Barbara d’Urso si è lasciata andare ad una dolorosa confessione.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso costretta a raccontarlo

Nello studio di Pomeriggio 5 si discute di tantissimi argomenti che spaziano dalla cronaca, all’attualità al gossip fino a raggiungere i pettegolezzi più succulenti sui protagonisti dei più noti programmi televisivi. Barbara d’Urso riserva sempre un posto speciale a La Pupa e il Secchione Show, il programma che conduce ogni martedì in prima serata su Italia1, e questa volta si è parlato di Maria Laura de Vitis. La giovane è diventata un volto noto del piccolo schermo grazie alla sua relazione con Paolo Brosio.

Frequentazione che ha fatto molto discutere a causa dell’enorme differenza d’età tra i due, che ha portato molti a pensare che Maria Laura si stesse approfittando della notorietà del giornalista per emergere, tanto da arrivare a far parte del nuovo programma della d’Urso in qualità di pupa. Nonostante le critiche abbiano una linea logica inoppugnabile, Barbarella ha voluto spezzare una lancia a favore della giovane, raccontando di aver provato relazioni con uomini più grandi a seguito di un tragico evento, ovvero la scomparsa prematura del padre.

“Anch’io che ho perso - senza entrare nello specifico- i primi tempi mi sono fidanzata con un uomo che aveva tanti anni più di me perché ricerchi ad un certo punto il padre. Ci può stare, io poi ho avuto l’inversione di tendenza”.

Barbara d'Urso dalla parte di Maria Laura: interviene la madre della pupa

La confessione di Barbara ha lasciato tutti spiazzati, dato che la presentatrice è sempre molto gelosa della propria vita privata e non è facile scoprire qualcosa sul suo passato, a meno che non sia lei a volerla raccontare. Nel frattempo, in studio, la madre di Maria Laura ha difeso il rapporto con Paolo, ammettendo tuttavia di non aver mai gradito l’unione della figlia con l’ex gieffino ma non a causa della differenza d'età.

“Si sono incontrati in un momento di difficoltà, per qualche mese, poi si sono lasciati com’è giusto che sia… Non ho niente in contrario contro le coppie con differenza di età marcate. Rispetto le decisioni di mia figlia, ma non ho condiviso il fatto che si fosse messa insieme a lui”.

