Barbara D'Urso ricompare a Mediaset in un servizio di Striscia la Notizia: "La regina di Canale5"

Barbara D'Urso è tornata a essere protagonista a Mediaset, grazie a un servizio di Striscia la Notizia. Ecco cosa è successo!

Barbara D'Urso di nuovo a Mediaset? Non esattamente: l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 è apparsa in un servizio di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, che la elogiava come Regina di Canale5, demolendo al contempo la nuova direzione presa dal talk pomeridiano condotto da Myrta Merlino.

Barbara D'Urso di nuovo a Mediaset: Striscia la Notizia le dedica un intero servizio e la definisce "La regina di Canale5"

Il tg satirico di Striscia la Notizia ha deciso di dedicare un intero servizio alla Barbara Nazionale, nella rubrica Fatti e Rifatti: nelle immagini che scorrono sullo schermo, Barbara D'Urso appare in tutta la sua gloria di conduttrice e il servizio mette a paragone il grande successo di pubblico riscosso dalla conduttrice quando era al timone di Pomeriggio 5 con i modesti e preoccupanti dati di ascolto del programma, ora sotto l'egida di Myrta Merlino.

Annunciato da Alessandro Siani, che insieme a Vanessa Incontrada conduce il tg in queste settimane, il servizio proposto da Striscia la Notizia è un tributo all'epoca d'oro di Barbara D'Urso e non nasconde rabbia e frecciatine verso la decisione di Pier Silvio Berlusconi di allontanare la conduttrice campana.

La decisione è stata comunicata a luglio ed è stato un vero fulmine a ciel sereno, non solo per la D'Urso, ma anche per il pubblico di Canale5, che si aspettava di rivederla a settembre con il consueto appuntamento pomeridiano di Pomeriggio 5. Le immagini mandate in onda dal tg satirico mostrano gli ascolti deludenti della nuova conduzione e quanto si siano rivelati inefficaci i cambiamenti attuati dall'allontanamento della D'Urso, che a Pomeriggio 5 ha regnato per 15 anni. Il sarcasmo del tg di Ricci viene indirizzato anche alla nuova conduttrice, Myrta Merlino, una "giornalista errante" - con un gioco di parole per il passaggio di rete da La7 a Mediaset - e incorona Barbara D'Urso come regina di Canale5, rendendo fin troppo chiare le simpatie del direttore Antonio Ricci., come lui stesso aveva comunicato durante la conferenza stampa del tg:

"Ho sentito Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata. Lei ha risposto che non può per questioni legali, ma che vuoterà il sacco a gennaio. Aspettiamo."