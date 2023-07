Barbara D'Urso passa a La7 dopo l'addio a Mediaset? Arrivano le parole di Urbano Cairo

Gossip TV

Barbara D'Urso passerà a La7 dopo Mediaset? Oggi, durante la presentazione dei palinsesti di La7 sono arrivate le dichiarazioni di Urbano Cairo. Ecco cosa ha dichiarato!

L'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e a Mediaset non cessa di far discutere: la decisione dei vertici dell'azienda è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha costretto la conduttrice di Canale5 a un rapido allontanamento, senza neppure poter salutare i telespettatori che l'hanno seguita fedelemente per 15 anni.

Barbara D'Urso a La7? Urbano Cairo commenta la vicenda

La conduttrice ha svelato di essere stata messa alla porta in maniera rapida e senza alcun avvertimento: un addio preparato in fretta e furia, come ha rivelato Barbara D'Urso sui social, pubblicando alcuni post nei quali esprimeva la sua tristezza e, al contempo, ringraziava anche il pubblico per averla seguita fedelmente:

"Vi ringrazio di cuore, avrei voluto farlo di persona... Grazie a tutti voi...E non è finita qui"

Il contratto della conduttrice scadrà a gennaio, ma già si sono susseguite diverse voci di contatti tra la D'Urso e i vertici Rai e di La7: quest'ultima indiscrezione è arrivata da Il Giornale, che ha riportato che l'entourage della conduttrice napoletana era in contatto con Urbano Cairo per iniziare le trattative e procedere all'assegnazione di un programma nel palinsesto di La7. In queste ore, Cairo è intervenuto a chiarire la questione e a svelare la verità sull'arrivo a La7 della conduttrice. Venerdì scorso, i vertici Rai hanno smentito un'eventuale collaborazione con Barbara D'Urso, ma cosa avrà dichiarato Urbano Cairo?

Cairo ha smentito categoricamente di aver avuto contatti con Barbara D'Urso, come riporta Fanpage:

"Barbara D'Urso è una professionista, ma no, non abbiamo avuto rapporti"

Al momento, dunque, resta incerto il futuro della conduttrice nel panorama televisivo italiano, mentre a Pomeriggio 5 arriverà Myrta Merlino, come confermato dai palinsesti Mediaset annunciati la scorsa settimana.