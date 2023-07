Barbara D'Urso, dopo l'addio a Mediaset passerà a La7? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Barbara D'Urso potrebbe passare a La7 dopo l'addio forzato a Pomeriggio 5? Ecco cosa sappiamo!

Nuove indiscrezioni sembrano dare per certo l'arrivo di Barbara D'Urso, dopo il forzato addio a Pomeriggio 5 e a Mediaset, a La7. L'indiscrezione arriva da Il Giornale, dalla rubrica Indiscreto Tv di Massimo Galanto.

Barbara D'Urso, dopo Mediaset approderà a La7?

Una settimana fa è arrivata la comunicazione ufficiale che Barbara D'Urso non sarebbe tornata alla conduzione di Pomeriggio5, affidato a Myrta Merlino. Questo è solo uno dei tanti cambiamenti che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di attuare per rinnovare Mediaset e andare incontro ai gusti del pubblico. Secondo Massimo Galanto, giornalista de Il Giornale, sembra certo che D'Urso sia in trattative con Urbano Cairo. Ecco quanto riportato da Galanto:

"Da qualche tempo si parla di contatti tra l'entourage di Barbara D'Urso e i vertici di La7. Un rumor ancor più consistente dopo l'ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio5 e che da gennaio sarà fuori da Mediaset). Ipotesi fantascientifica? Dopo i passaggi a Mediaset di Bianca Berlinguer e di Myrta Merlino tutto è assolutamente possibile in questa folle estate di telemercato."

Altre voci parlerebbero di un sodalizio tra la D'Urso e Netflix, che avrebbe proposto alla conduttrice di condurre un format simile a Temptation Island e che verrebbe diffuso sulla piattaforma. Tuttavia, al momento, queste non sono che voci e bisognerà attendere ancora qualche tempo prima di scoprire quali saranno i progetti di Barbara D'Urso. Intanto, la conduttrice è tornata sui social per raccontare il suo sgomento per la decisione improvvisa dei vertici di Mediaset e di quanto sia stato doloroso per lei dover salutare i suoi telespettatori, ai quali ha dedicato un messaggio su Twitter:

"Non ho potuto dirvi grazie di persona, ma ci tenevo a dirvelo, con il cuore...E non finisce qui"