Barbara d'Urso, l'annuncio a Pomeriggio 5 scatena la curiosità, c'è un amore nella sua vita?

Gossip TV

Nella puntata conclusiva di Pomeriggio 5, in attesa di ritornare il 9 gennaio, Barbara d'Urso ha lanciato il consueto saluto agli spettatori, lasciando però intendere che "il suo cuore è anche di un'altra persona". A chi si starà riferendo? Scopriamolo insieme.

Pomeriggio 5 si ferma per la consueta pausa natalizia e riaccoglierà i telespettatori il 9 gennaio 2023. Nel salutare il suo pubblico, la conduttrice Barbara d'Urso ha utilizzato la consueta formula che, ormai, l'ha resa celebre. Ma, ha inserito una variazione che ha lasciato sorpresi i più e li ha spinti a chiedersi se ci fosse qualche nuovo amore nella vita della presentatrice di Canale 5.

A Pomeriggio 5 Barbara d'Urso spiazza il pubblico

Per salutare il pubblico, che la segue affezionato da anni, Barbara d'Urso ha ripetuto una formula di arrivederci già molto nota: "Il mio cuore è prima dei miei figli e subito dopo vostro". Tuttavia, questa volta, ha aggiunto, con la voce incrinata dall'emozione, "il mio cuore è dei miei figli e di un'altra persona". A chi si riferiva?.

Dagospia non molto tempo fa annunciò che la conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe diventata nonna a fine 2022. Quindi, forse, è al futuro nipotino/nipotina che si riferiva la Barbara nazionale. La presentatrice aveva smentito questa notizia, anche se non in maniera molto diretta, durante un'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin: "Non ho detto no e non ho detto dì. Se sarò una super nonna? Quando accadrà, sarò pazza di felicità!".

Barbara d'Urso è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, soprattutto, per quanto riguarda i suoi figli, quindi, non sorprenderebbe se avesse deciso di tenersi per sé, ancora per un po' il lieto evento. Ad avvalorare ulteriormente l'ipotesi di un nipotino/a in arrivo è stata anche la storia che ha pubblicato poco dopo la puntata su Instagram, in cui affermava: "Non mi sono commossa per un uomo, volevo specificarlo prima che parta il gossip: non si tratta né di un uomo, né di un fidanzato..."

Questa lieta notizia sarebbe davvero un toccasana per la conduttrice che, in questa prima parte di Pomeriggio 5 ha affrontato non pochi grattacapi, da una possibile denuncia ai danni del programma, a ospiti che abbandonavano lo studio... insomma, niente che Barbara d'Urso non riesca a gestire, ma che sicuramente le ha dato da pensare.

Scopri le ultime news su Pomeriggio 5