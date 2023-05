Ballando on the road, al via la nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci!

Gossip TV

In attesa di scoprire cosa succederà in autunno alla giuria di Ballando con le Stelle, riparte Ballando on the road con la conduzione di Milly Carlucci. Scopriamo insieme i dettagli!

Per Milly Carlucci non è ancora arrivato il momento di riposarsi: dopo aver concluso l'ultima edizione de Il Cantante Mascherato, ripartirà a breve la nuova edizione di Ballando on the road.

Ballando on the road, al via la nuova edizione del programma diretto da Milly Carlucci

In attesa di scoprire i dettagli sulla giuria di Ballando con le Stelle, che potrebbe presentare alcuni cambiamenti per la prossima edizione, prevista in autunno - si vociferava di Raimondo Todaro come giurato e di un addio di Selvaggia Lucarelli - Milly Carlucci ha annunciato che partirà presto Ballando on the road, versione itinerante dello show che scova gli artisti in tutta Italia.

Con questa edizione, Milly Carlucci spera di trovare nuovi talenti da portare nel suo programma, com'è successo con Simone Casula, che ha gareggiato al fianco di Rosanna Banfi:

"Finalmente si comincia! Sabato prossimo e domenica, il 20 e il 21 di maggio, si apre Ballando on the road. Le prime due date saranno al centro commerciale Gran Shopping di Antegnate. Per due giorni siamo lì a fare provini e conoscere da vicino il vostro talento. Ci sarò io, naturalmente, e ci saranno i maestri di Ballando con le Stelle. Vi aspetto a braccia aperte e veramente non vedo l'ora. Ci vediamo sabato e domenica."

Nel frattempo, cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle e per il destino di alcuni memrbi della giuria, come Selvaggia Lucarelli, a causa delle dure liti con alcuni dei giudici e con Iva Zanicchi, concorrente di questa edizione. Non ci resta, perciò, che aspettare ulteriori aggiornamenti.