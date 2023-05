Gossip TV

Raimondo Todaro potrebbe non essere presente nella prossima edizione di Amici, forse, perché impegnato come giudice di Ballando con le Stelle? Ecco cosa sappiamo!

Si avvicina sempre di più il momento di concludere questa stagione televisiva e in attesa degli annunci della prossima stagione autunnale, in Rai, ma non solo, si susseguono rumors su eventuali rinnovi e cancellazioni. Alcuni riguardano la giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle, alla cui conduzione ritornerà Milly Carlucci e che ha ottenuto un successo clamoroso su Rai 1.

Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro come giudice nella prossima edizione?

Questa edizione di Ballando è stata particolarmente discussa, sia per la vittoria di Luisella Costamagna, rientrata nel programma grazie al ballottaggio, ma assente per un infortunio dall'inizio o quasi della trasmissione, sia per le continue polemiche contro Selvaggia Lucarelli, attaccata in numerose occasioni dai vari giudici. Secondo TvBlog, in seguito ai cambi del Consiglio di Amministrazione della Rai, alla conduzione del dancing show resterà Milly Carlucci, mentre sembra che ci saranno dei cambiamenti all'interno della giuria, con il ritorno, ma in veste di giudice di Raimondo Todaro, ex ballerino del programma, il quale è stato uno dei professori di Amici e che forse potrebbe non tornare nella prossima edizione. Sulla nuova giuria, il sito ha dichiarato:

"Conserverebbero il posto solo la Presidente di Giuria, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. E quindi i posti liberi sarebbero addirittura tre con Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani e Giancarlo Magalli in pole position per le stostituzioni di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Lucarelli. C'è chi avanza l'ipotesi del ritorno del figliol prodigo Raimondo Todaro che lascerebbe Amici per approdare al bancone della giuria del talent show danzerino che gli ha dato fama. Poi c'è sempre quel file aperto che si chiama Barbara D'Urso, anche se ultimamente questa eventualità pare abbia perso consistenza."

Sull'addio di Lucarelli, la giornalista di Domani non ha dichiarato nulla che faccia pensare che non ritornerà anche nella prossima edizione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti!

