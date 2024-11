Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano reagisce alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Antipatia ricambiata..."

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che Vittoria Schisano è stata la concorrente più antipatica a Ballando con le Stelle. A distanza di qualche giorno da queste affermazioni è intervenuta la diretta interessata. Ecco cosa ha replicato!

Selvaggia Lucarelli ha provocato l'ira di Vittoria Schisano, dopo le sue dichiarazioni ai microfoni del podcast di Alessandro Cattelan. Ospite del conduttore, la giurata di Ballando con le Stelle si è lasciata andare a diverse confidenze e ha raccontato alcuni retroscena sui personaggi che si esibiscono nel dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, cosa ha detto Selvaggia Lucarelli contro Vittoria Schisano?

Che Selvaggia Lucarelli sia spesso al centro di polemiche e che ami stuzzicare i suoi interlocutori è cosa risaputa: la giurata e giornalista di Ballando con le Stelle, infatti, non perde occasione per lanciare le sue frecciatine e non ha peli sulla lingua quando si tratta di raccontare chi, tra i tanti concorrenti che si sono esibiti nel dancing show, le è risultato il più antipatico.

La domanda è stata posta a Lucarelli durante la registrazione del podcast di Alessandro Cattelan: al conduttore, la giurata ha rivelato che nei tanti anni in cui ha preso parte al dancing show come giurata, una concorrente in particolare le è risultata veramente antipatica.

Si tratta dell'attrice Vittoria Schisano, che ha preso parte alla quindicesima edizione, quella andata in onda nel 2020, in coppia con il ballerino Marco De Angelis. A vincere quell'edizione furono Gilles Rocca e Lucrezia Lando. La risposta di Selvaggia Lucarelli è stata poi seguita da una spiegazione sul modo in cui la giurata assegna i voti ai concorrenti che trova insopportabili.

Invece di essere eccessivamente severa con loro, assegnando voti bassi come 0 o 1, che spingerebbero il pubblico a supportarli, decide di optare per un neutro 6 o 7, con tanto di commento positivo. E questa strategia è quella che ha adottato con Vittoria Schisano: "Sapeva che arrivava lì e voleva proprio litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Quando do i sei o i cinque sto cercando di far sparire il concorrente, quella è la tattica, quando mi stanno proprio antipatici per qualsiasi ragione Lo zero e l’uno portano attenzione e la gente da casa lo vorrà invece difendere".

Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano interviene contro Selvaggia Lucarelli

Le parole di Selvaggia Lucarelli non sono passate inosservate e, infatti, hanno raggiunto anche la diretta interessata. Vittoria Schisano ha scoperto cosa aveva detto su di lei la giurata al podcast di Alessandro Cattelan e non ha perso occasione di replicare sui social.

Con un commento su X, l'attrice si è tolta i proverbiali sassolini dalle scarpe e ha replicato alle parole di Lucarelli, rispondendo a tono alla sua accusa di essere "la concorrente più antipatica di Ballando con le Stelle".

Con ironia, l'attrice ha scritto un breve commento, taggando sia Cattelan sia Selvaggia Lucarelli e affermando che l'antipatia della giurata è del tutto reciproca: "Da qualche parte ho letto che ognuno di noi ha racchiuso il proprio destino nel nome che porta, il tuo è 'Selvaggia', il mio 'Vittoria'! Ps: l'antipatia è del tutto reciproca".

Da qualche parte ho letto che ognuno di noi ha racchiuso il proprio destino nel nome che porta, il tuo e’ “Selvaggia” il mio “Vittoria” !

ps: l’ antipatia e’ del tutto reciproca @stanzaselvaggia @alecattelan — Vittoria Schisano (@Vittoriaschisan) November 27, 2024

