Ballando con le Stelle, toto nomi per i giudici sul profilo social del programma: chi verrà sostituito?

Gossip TV

Sul profilo Instagram di Ballando con le Stelle è apparso un post con quattro nomi di possibili giudici che andranno a sostituire uno o più membri della giuria del dancing show. Vediamo insieme i dettagli!

Fermento in Rai per la prossima stagione televisiva: al momento il dancing show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, protagonista dei sabato sera di Rai1, è stato confermato e tra i ritorni è assicurato quello di Selvaggia Lucarelli. Ma, come mai allora, sulla pagina Instagram ufficiale del talent è apparso un toto nomi sui 4 possibili sostituiti di uno - o più - membri della giuria?

Ballando con le Stelle, ci saranno delle sostituzioni? Arriva il toto nomi sul profilo Ig

L'ultima stagione di Ballando si è conclusa con un ottimo numero di ascolti e non poche polemiche, proseguite anche dopo la fine del programma: la vittoria di Luisella Costamagna, che aveva lasciato il programma per un infortunio, ed era rientrata solo con il ripescaggio finale a poche puntate dalla Finale, è stata fortemente osteggiata. Inoltre, non sono mancati gli scontri tra Selvaggia Lucarelli e alcuni dei colleghi della giuria, per non parlare delle discussioni con Iva Zanicchi, con cui sono volate parole pesanti.

Dato che le polemiche sembrano essere più numerose del solito, si è pensato che per la prossima edizione, proprio Lucarelli sarebbe stata in forse, ma nei giorni scorsi, la giornalista ha confermato che tornerà. La conduttrice Milly Carlucci ha già dichiarato che anche la presidente di giuria, Carolyn Smith, non è in discussione, perciò, viene da chiedersi chi potrebbero essere i giudici da sostituire. Sul profilo Instagram ufficiale del programma è apparso un toto nomi con quattro possibili candidati e una caption che fa sorgere molti dubbi:

"È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di Ballando con le Stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi!"

I quattro volti che sono presenti nel post sono quelli di Barbara D'Urso, che si vociferava potesse lasciare Mediaset, Francesca Fagnani, Giancarlo Magalli e Giuseppe Cruciani. Perciò sembra davvero che nella prossima edizione, uno dei giurati potrebbe lasciare il programma di Milly Carlucci. Chi sarà? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche mese, ma nel frattempo, i fan potranno esprimere la loro preferenza, commentando il post.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle