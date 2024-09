Ballando con le stelle, svelate le nuove coppie: Sonia Bruganelli viene separata da Angelo Madonia

Gossip TV

Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia separati a Ballando con le stelle: la coppia non ballerà insieme nella nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La nuova stagione di Ballando con le stelle è ormai alle porte. Il talent show condotto da Milly Carlucci partirà ufficialmente il prossimo 28 settembre 2024 in prima serata su Rai 1. Tra i concorrenti in gara anche Sonia Bruganelli che, a grande sorpresa, non ballerà insieme al suo amato Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia separati a Ballando con le Stelle

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle. A pochi giorni dalla prima puntata del popolare talent show condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda il prossimo sabato 28 settembre 2024 in prima serata su Rai 1, sono state finalmente svelate le tredici coppie della nuova edizione:

Federica Nargi - Luca Favilla; Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina; Nina Zilli - Pasquale La Rocca; Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen; Federica Pellegrini - Angelo Madonia; Alan Friedman - Giada Lini; I Cugini di Campagna - Rebecca Gabrielli; Bianca Guaccero - Giovanni Pernice; Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli; Sonia Bruganelli - Carlo Aloia; Furkan Palali - Erica Martinelli; Tommaso Marini - Sophia Berto e infine Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti.

A grande sorpresa, Sonia e Angelo sono stati separati. Se l'autrice ed ex opinionista del Grande Fratello e L'Isola dei Famosi ballerà insieme a Carlo Aloia, il ballerino professionista si esibirà insieme alla sportiva Federica Pellegrini. "Se sei pronto tu, sono pronta anch'io. Ho un bel sorriso? L'importante è che tu me lo faccia mantenere" ha confessato Sonia al suo insegnante prima di cominciare le prove.

Sonia Bruganelli al centro delle polemiche

Proprio Sonia Bruganelli, a poche settimane dal suo debutto a Ballando con le stelle, è finita al centro delle polemiche a causa di una serie di atteggiamenti assunti in sala prove. Cosa avrà combinato? In alcuni video pubblicati sui social, la nuova concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci non si è mostrata particolarmente a suo agio e ciò ha fatto ipotizzare a molti che, il suo percorso all'interno della trasmissione di Rai 1, non sarà facile: "Ho 15 vesciche e 10 dita, quindi è un problema. Si vede che ho lavorato. Godetevi i piedi adesso perché non li vedrete più".