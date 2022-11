Ballando con le Stelle, sul caso Montesano interviene la partner Alessandra Tripoli

La bufera che ha investito Ballando con le Stelle a causa della maglietta indossata da Enrico Montesano durante le prove è stata di proporzioni gigantesche. Dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli, la Rai ha deciso di intervenire e squalificare il concorrente dal programma.

L'indignazione del pubblico nel vedere Enrico Montesano indossare la maglia della Decima Mas, un'organizzazione fascista, è stata molta. Ballando con le Stelle è un programma seguitissimo e, negli ultimi tempi, ci sono state già molte polemiche sulla correttezza dei voti dati dalla giuria - vedi il caso Giampiero Mughini e Mariotto - a cui va aggiunta quella sul caso di Montesano.

Per la prima volta a parlare, ora, è la sua partner di ballo, Alessandra Tripoli. La decisione è dipesa da una notizia diffusa da Ansa: secondo fonti vicine all'azienda di Viale Mazzini, oltre alla maglietta incriminata, Montesano sarebbe colpevole di aver fatto anche il saluto romano e di questo gesto ci sarebbero delle prove video:

A quanto apprende l’ANSA da fonti di Viale Mazzini, all’inizio delle prove dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Enrico Montesano, riferendosi esplicitamente al simbolo e al motto riportati sulla sua maglietta, ha fatto il saluto romano. Il tutto è contenuto in registrazioni video in possesso della Rai."

La ballerina ha spiegato che il gesto di Montesano è avvenuto in un contesto ben preciso:

Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto ‘This is Me’, dal musical ‘The Greatest Showman’, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato.

A quel punto Enrico ha scherzato: ‘Oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia."