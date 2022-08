Ballando con le Stelle: storico ballerino professionista dice addio al talent show, l'annuncio sui social

Gossip TV

Stefano Oradei fuori da Ballando con le Stelle: "Le combinazioni non funzionavano".

Grandi novità e cambiamenti nel cast di Ballando con le Stelle, che tornerà in onda il prossimo autunno su Rai 1. Dopo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che quest'anno non vestiranno più i panni di insegnanti, un altro storico ballerino professionista ha annunciato sui social il suo addio al talent show condotto da Milly Carlucci.

Stefano Oradei dice addio a Ballando con le Stelle

Fervono i preparativi per la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, che sarà condotta come sempre da Milly Carlucci. Ma chi saranno i Vipponi pronti a mettersi in gioco nel talent show? Stando alle ultime indiscrezioni il cast sarà composto da Iva Zanicchi, Enrico Montesano, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Gabriel Garko, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Paola Barale, Ema Stokholma, Alex Di Giorgio e Lorenzo Biagiarelli.

Grandi novità anche per quanto riguarda il cast artistico di Ballando con le Stelle. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira non vestiranno più i panni di insegnanti, ma rimarranno nel talent show in quanto membri della giuria popolare. Non solo. Dopo Vito Coppola, anche Stefano Oradei ha annunciato sui social il suo addio:

News. E’ giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che Dopo 10 Anni circa sara’ il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando.

