Ballando con le Stelle, Stefania Orlando pizzicata con Furkan Palali di Terra Amara: flirt in corso?

Alcuni scatti mostrano Stefania Orlando è stata pizzicata in compagnia di Furkan Palali di Terra Amara, che sarà nel cast di Ballando con le Stelle. Flirt in corso?

Stefania Orlando, nota conduttrice tv ed ex concorrente del GF, è stata pizzicata in compagnia con Furkan Palali, attore interprete di Fikret Fekeli Yaman nella Soap Turca Terra Amara e prossimo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Furkan Palali di Terra Amara e Stefania Orlando pizzicati insieme

A diffondere le immagini del loro incontro è stato il settimanale Chi: negli scatti i due si guardano intensamente negli occhi si scambiano un lungo abbraccio, dopo aver cenato in un ristorante molto famoso della Capitale, il Met, situato nella zona di Ponte Milvio.

Con loro anche Anna Pettinelli e un altro noto attore della serie, Ibrahim Çelikkol (Hakan in Terra Amara). Dopo aver cenato tutti insieme, però, si legge nel post pubblicato dal magazine, "si sono appartati in atteggiamenti molto complici".

Furkan Palali ha dichiarato di essere single, ma chissà che questo non possa essere che l'inizio di un romantico flirt o anche di qualcosa di più duraturo. Anche Anna Pettinelli ha condiviso sui social alcune foto della serata e in una foto si vede anche l'ex gieffina in compagnia della conduttrice e prof di Amici e dei due attori turchi.

A giugno Stefania Orlando aveva rivelato di aver intrapreso una relazione con l'avvocato Marco Zechini, ma che preferiva tenere nascosti i dettagli sulla loro frequentazione. Dati gli scatti con Palali, non è chiaro se tra l'ex gieffina e l'avvocato sia tutto finito o se con l'attore turco ci sia soltanto una tenera amicizia.

Ballando con le Stelle, Furkan Palali pronto a mettersi in gioco

Da mesi si vociferava di un'eventuale partecipazione di Furkan Palali a Ballando con le Stelle. L'attore turco, noto per il ruolo di Fikret nella soap Terra Amara, aveva rivelato - ospite al Festival del Cinema di Benevento - di aver iniziato a studiare l'italiano in vista di alcune opportunità lavorative nel nostro paese. I più avevano ipotizzato si trattasse di un reality, come già prima di lui aveva fatto Aras Solis, vincitore dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.

Ma Furkan Palali ha puntato al dancing show di Rai1 e con un video la pagina ufficiale di Ballando con le Stelle ha confermato che sarà un concorrente della nuova edizione, in partenza da settembre. Nel filmato, l'attore turco sfoggia il suo italiano perfetto e saluta la conduttrice Milly Carlucci:

"Ciao Milly, come stai? Io bene. Non vedo l'ora di essere parte del tuo cast di Ballando con le Stelle. Ci vediamo a settembre"

