Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli torna a parlare del fidanzato Angelo Madonia: "Sta bene, lavora, fa le sue cose"

Gossip TV

In una recente diretta Instagram, Sonia Bruganelli, ha rivelato chi vorrebbe trionfasse nella diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli eliminata allo spareggio nel corso della nona puntata di Ballando con le Stelle, è tornata a parlare del dance show di Rai1, che l'ha viste tra le protagoniste della diciannovesima edizione.

Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle: "E' stata un’edizione molto forte, con concorrenti e ballerini forti"

L'ex moglie di Paolo Bonolis, ha parlato anche del suo fidanzato, il ballerino Angelo Madonia che è stato escluso dal cast del programma in seguito a "divergenze professionali" , come diffuso da una nota stampa ufficiale dell'azienda Rai e dalla produzione.

La Bruganelli, ieri sera, ha regalato ai suoi follower una diretta Instagram che ha riscosso un grande successo, attirando l'attenzione di tantissimi fan e appassionati. Durante l’interazione, la nota produttrice televisiva ha risposto a una serie di domande, molte delle quali incentrate sull’attuale edizione di Ballando con le Stelle.

Tra i vari commenti ricevuti, alcuni utenti hanno voluto attribuirle il merito del successo di questa stagione del programma. Tuttavia, la Bruganelli, con la sua solita schiettezza, ha respinto tali affermazioni, sottolineando come il merito vada a un cast di alto livello:



"No, no, direi che è stata un’edizione molto forte, con concorrenti e ballerini forti.”

Naturalmente, non poteva mancare la fatidica domanda su quale coppia, tra quelle ancora in gara, abbia conquistato maggiormente il suo cuore. Sonia ha risposto con grande sincerità, rivelando le sue preferenze ma senza nascondere un particolare affetto per una coppia in particolare:

"La coppia a cui voglio più bene è quella di Tommaso e Sofia, poi mi piacciono molto Luca e Federica, Bianca e Giovanni… però Tommaso e Sofia è la coppia che mi piace di più."

A tal proposito di Madonia, l'ex opinionista del Grande Fratello ha rassicurato tutti con una risposta breve ma eloquente:

"Angelo Madonia sta bene, lavora, fa le sue cose… sta bene."

La diretta non si è però limitata a Ballando con le Stelle. Tanti utenti hanno espresso il loro rammarico per l’assenza di Sonia come opinionista nell'attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.. Alcuni l’hanno addirittura definita perfetta per il ruolo, sostenendo che avrebbe aggiunto un tocco di spessore e ironia al reality. La Bruganelli ha sorpreso tutti, inizialmente facendo una battuta che ha scatenato i commenti:

"Eh infatti lunedì ci vado… No, scherzo, vado a trovare.">