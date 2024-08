Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli: "Non so se arriverò alla fine della prima puntata"

Gossip TV

Sonia Bruganelli si prepara al grande debutto: l'ex opinionista del Gf Vip e L'Isola dei Famosi sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Cresce l'attesa per la 19esima edizione di Ballando con le stelle, che prenderà il via il prossimo 28 settembre. Tra i concorrenti che si metteranno in gioco sulla famosa pista da ballo di Rai 1 ci sarà anche Sonia Bruganelli, che è intervenuta sui social per ironizzare sulla sua preparazione atletica per il programma.

Sonia Bruganelli pronta per Ballando con le stelle

Dopo aver partecipato in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli si metterà in gioco per la prima volta come concorrente. L'autrice televisiva sarà infatti nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci che partirà il 28 settembre su Rai1.

A parlare della sua partecipazione a Ballando con le stelle è stata proprio la Bruganelli. In una storia Instagram, l'ex opinionista del Gf Vip e L'Isola dei Famosi ha postato un selfie allo specchio e scherzato sulla preparazione atletica: "Io mi preparo, ma non credo che ce la farò ad arrivare alla fine… della prima puntata".

Nel talent show, Sonia ritroverà anche il suo attuale compagno Angelo Madonia, da anni nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di insegnante. Madonia, però, non ballerà insieme alla Bruganelli e questo, siamo più che certi, creerà delle dinamiche e delle ragioni di dibattito settimanale.

Il cast di Ballando con le stelle

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Oltre a Sonia Bruganelli, nel cast ci saranno Luca Barbareschi, attore, regista e produttore televisivo, Bianca Guaccero, Federica Pellerini, il giornalista e conduttore televisivo Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini, la cantante Nina Zilli, Francesco Paolantoni e la showgirl Federica Nargi. Confermata la giuria delle precedenti edizioni formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

