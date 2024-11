Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli eliminata: "Il ripescaggio? Non vi sentite obbligati a votarci"

Gossip TV

Durante il nono appuntamento con il dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, andato in onda ieri, sabato 23 novembre, la coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia è stata eliminata. Le prime parole dell'ex moglie di Paolo Bonolis.

Le parole di Sonia Bruganelli dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle

La notizia non sembra aver turbato particolarmente l'ex moglie di Paolo Bonolis, che ha commentato l'uscita di scena con un atteggiamento sereno e quasi sollevato. In effetti, Sonia Bruganelli aveva già lasciato intendere il suo distacco emotivo dalla gara durante una recente diretta su Instagram, dove aveva persino ventilato l’ipotesi di un ritiro volontario. Ora che l’eliminazione è ufficiale, ha deciso di affrontare la situazione con ironia e sincerità, invitando i suoi fan a non sentirsi in dovere di votarla qualora si presentasse l’opportunità del ripescaggio nella prossima puntata.

Sonia ha scelto Instagram per condividere i suoi pensieri subito dopo l’esclusione dal programma, dimostrando il suo caratteristico mix di umorismo e autenticità:

“Ieri siamo stati eliminati io e Carlo. Abbiamo seguito quasi tutta la puntata comodamente seduti al tavolino. È stata una serata ricca di eventi e colpi di scena. Che dire… Vi ringraziamo comunque perché ci avete permesso di arrivare fino alla nona puntata. È finita, ma non è finita del tutto: dobbiamo affrontare il ripescaggio, quindi continueremo a ballare anche questa settimana.”

L'ex opioninista del Grande Fratello non ha risparmiato una battuta ironica sulle dinamiche del programma:

“Credo che a Ballando con le Stelle non si venga eliminati, in realtà. Si esce distrutti! I concorrenti che non vedete più non sono stati eliminati, sono praticamente deceduti. Quindi, se non muori, non puoi uscire.”

Nonostante le battute, la Bruganelli ha voluto ringraziare i suoi sostenitori:

“A parte gli scherzi, ci tengo a esprimere la mia gratitudine a tutti voi per il supporto e il sostegno che ci avete dimostrato finora. Ma vi prego: non sentitevi obbligati a votarci per farci rimanere in gara. Godetevi semplicemente il nostro ballo nella prossima puntata, senza pressioni.”