Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: vacanze d'amore insieme

In attesa di vederli a Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati paparazzati insieme in vacanza.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno trascorso le vacanze insieme, mostrandosi sempre più innamorati e uniti. La coppia, uscita allo scoperto poco prima dell'estate, è stata nuovamente paparazzata da Chi, che ha pubblicato gli scatti del loro relax. I due, inoltre, saranno presto in tv a Ballando con le Stelle: Madonia, infatti, è uno dei ballerini professionisti del programma, mentre Sonia Bruganelli è parte del cast della nuova edizione.

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia in vacanza insieme

La coppia formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è stata vista mentre faceva shopping per le strade di Roma: paparazzati da Chi, i due sono apparsi molto uniti e sereni, mentre si godono gli ultimi giorni di relax in attesa di iniziare ad allenarsi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Contrariamente ai primi rumors che circolavano, i due non dovrebbero ballare in coppia, ma Madonia sarà assegnato a un'altra delle ballerine del cast.

L'ex opinionista del GF ha trascorso l'estate dividendosi tra i giorni in famiglia, a Formentera, insieme all'ex marito Paolo Bonolis e ai figli, e alcuni giorni in Sicilia, a Palermo, dove ha festeggiato il compleanno di Madonia. Infine, la coppia è poi tornata nella Capitale, dove è stata pizzicata intenta a fare shopping per le vie del centro.

La coppia è uscita allo scoperto dopo settimane di rumors: i primi avvistamenti risalivano all'inizio dell'estate, quando Sonia è stata vista in Spagna, dove Madonia si preparava alla versione spagnola del dancing show. Da lì, dopo un'iniziale ritrosia era stato proprio il ballerino a raccontare che loro due stavano vivendo qualcosa di molto bello, ma che desideravano mantenere privato.

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli nel cast della nuova edizione: "Non arriverò alla fine della prima puntata"

Sonia Bruganelli è stata la decima concorrente del cast del programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci. In un video in cui sorseggiava un drink in piscina, l'ex opinionista del GF ha svelato che sarà una delle concorrenti del programma.

Su Instagram, qualche giorno dopo l'annuncio, Sonia Bruganelli ha dichiarato, ironica, pubblicando un selfie allo specchio:

"Io mi preparo, ma non credo che ce la farò ad arrivare alla fine...della prima puntata"

Oltre a Sonia Bruganelli, nel cast ci saranno Luca Barbareschi, attore, regista e produttore televisivo, Bianca Guaccero, Federica Pellerini, il giornalista e conduttore televisivo Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini, la cantante Nina Zilli, Francesco Paolantoni e la showgirl Federica Nargi. Confermata la giuria delle precedenti edizioni formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni

