Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia allo scoperto: le foto del bacio!

Gossip TV

Angelo Madonia, ballerino professionista di Ballando con le Stelle, e Sonia Bruganelli sono finalmente usciti allo scoperto come coppia! Ecco le foto del bacio!

Dopo i rumors che fin dall'estate hanno anticipato la loro storia d'amore, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono finalmente usciti allo scoperto e il settimanale Chi ha immortalato il loro primo bacio. L'ex opinionista del GF e il ballerino professionista di Ballando con le Stelle saranno entrambi tra i protagonisti della nuova edizione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, anche se non balleranno in coppia.

Ballando con le Stelle, primo bacio tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: le foto

Pizzicati dal settimanale Chi mentre si baciano prima di salutarsi per le strade di Roma, così, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono usciti allo scoperto come coppia. Sempre il settimanale li aveva immortalati quest'estate in spiaggia, dove il ballerino si era recato per partecipare all'edizione spagnola del programma di Ballando con le Stelle, facendo esplodere il gossip.

Tuttavia, fino a oggi sulla loro intesa c'erano state soltanto voci, mentre ora arriva la conferma che l'ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino sono ufficialmente una coppia.

La coppia è stata paparazzata nella Capitale, dopo una cena trascorsa insieme, intenta a salutarsi con un romantico bacio. I due saranno presenti nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma Sonia Bruganelli sarà affiancata dal maestro Carlo Aloia, mentre Madonia affiancherà Federica Pellegrini.

Ballando con le Stelle, ecco perché Sonia Bruganelli non ballerà in coppia con Angelo Madonia

Nonostante in molti sperassero di vederli ballare insieme sulla pista del dancing show di Rai1, è stata la stessa Sonia Bruganelli a confermare che non ballerà insieme al compagno, nonostante la loro relazione vada già avanti da qualche mese. Sempre al settimanale Chi, l'ex opinionista del GF ha rivelato che ha preso questa decisione anche grazie alla conoscenza con Angelo Madonia e del mondo della danza:

"La vedo come opportunità, invece di andare dall’analista tiro fuori qualcosa di me qui. È anche un alibi per staccare la testa dalle responsabilità. Ho accettato di fare Ballando anche perché, avendo conosciuto Angelo, ho conosciuto un po’ quel mondo è il suo mondo."

Tuttavia, se avesse ballato con Madonia, non si sarebbe potuta mettere in gioco come ha deciso di fare e scoprire lati di lei che non conosce:

"Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, che mi ricorda mio fratello, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto."

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle