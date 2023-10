Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli su Simona Ventura: "Sono qui grazie a te". E via di frecciatina a Barbara D'Urso

Gossip TV

La prima puntata di Ballando con le Stelle ha visto protagonista Selvaggia Lucarelli e le sue frecciatine a Barbara D'Urso. Ecco cosa è successo!

Selvaggia Lucarelli è tornata come giurata a Ballando con le Stelle e nella prima puntata, andata in onda ieri sera, sabato 21 ottobre, nel ringraziare Simona Ventura, ha lanciato anche una frecciatina contro Barbara D'Urso.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ringrazia Simona Ventura e punge Barbara D'Urso

Tra i concorrenti di questa edizione di Ballando con le Stelle c'è anche Simona Ventura, in gara con il compagno Giovanni Terzi e con la co-conduttrice del programma della domenica mattina Citofonare Rai2. La sua esibizione nella prima puntata del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci è stata giudicata dalla giurata, che non ha mancato di rivolgerle alcune parole di ringraziamento, per averla scoperta oltre 20 anni fa:

"Io ho cominciato a fare questo mestiere grazie a Simona Ventura, nel senso che ero una sconosciuta e lei mi ha chiamato nel suo programma. Ho cominciato lì. Sono passati 20 anni e oggi io sono qua e tu sei lì. Io potrei pensare che questa sia una mia vittoria e invece penso che sia una tua vittoria. Hai dimostrato di essere una che anche quando la carriera va meno bene come succede a tutti ha saputo reinventarsi, ha saputo ricominciare da cose più piccole con grande modestia"

Il suo discorso è proseguito con una chiara frecciatina al girovagare di Barbara D'Urso dopo l'addio a Mediaset:ù

"Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente. Rimanendo qui, facendo cose più piccole con pazienza e modestia. Oggi sei qua e io lo apprezzo, a parte che sei a Ballando con le Stelle, non alla sagra della porchetta, però un domani tu potresti essere qua e io lì. Comunque sei stata pazzesca"

“Hai saputo ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente”.

🙊 @stanzaselvaggia l’ha toccata piano!#ballandoconlestelle @Simo_Ventura pic.twitter.com/1J84QbQRWn — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) October 21, 2023

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle