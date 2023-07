Ballando Con le Stelle: Selvaggia Lucarelli su Milly Carlucci: "Bidone d’immondizia al posto del cuore"

Gossip TV

La Lucarelli ha replicato alle ultime dichiarazioni della Carlucci in merito alla giura di Ballando Con le Stelle.

Nei giorni scorsi, Milly Carlucci, intervistata da Davide Maggio, ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle, facendo presente che stanno lavorando al cast ancora prima della giura.

Selvaggia Lucarelli replica ironica a Milly Carlucci

Proprio in merito a quest'ultima la conduttrice ha anche replicato alle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli rilasciate al magazine Chi, dove confermava il suo ruolo di giurata nel talent show di Rai 1. "Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria. Selvaggia Lucarelli ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi il resto" questa la risposta della conduttrice. E non è finita qui. Perché Maggio, ha anche svelato alcune sensazioni ovvero che la Carlucci non sarebbe intenzionata a confermare la Lucarelli.

"Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione" ha dichiarato il giornalista.

Ieri, Selvaggia ha risposto ad alcune domande su Instagram e, a tal proposito, alla giornalista è stata chiesta una riflessione sulle dichiarazioni della Carlucci.

"La Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati. Tu che dici?" ha scritto un utente. "Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore" ha replicato la Lucarelli, facendo riferimento ad una frase diventata meme di Gianluigi Buffon che disse contro l’arbitro che diresse il match di Champions League tra Juve e Real Madrid nel 2018.

Sembra che la questione dunque sia ancora aperta, e anche se la giornalista ha risposto ironicamente, per quando riguarda la giura di Ballando con Le Stelle non c'è, almeno per il momento, nessun volto confermato ufficialmente.