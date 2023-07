Ballando con le Stelle: "Milly Carlucci non vuole più Selvaggia Lucarelli. Ed è più di una sensazione”, l'indiscrezione

Gossip TV

Secondo quanto ha riportato Davide Maggio, la Carlucci non sarebbe propensa a riconfermare la Lucarelli nella giura di Ballando con le Stelle.

In una recente intervista di Milly Carlucci, la conduttrice, chiacchierando con Davide Maggio, ha fatto chiarezza sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci non vuole più Selvaggia Lucarelli? Il gossip

"Ballando con le Stelle c’è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1. Della giuria di Ballando si parlerà a settembre. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria." La Carlucci, riferendosi all'intervista della Lucarelli a Chi, dove la giornalista confermava il suo ruolo in giura, ha poi aggiunto: "Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi giuria."

Proprio in merito a questa, lo stesso giornalista Davide Maggio ha rivelato:

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione“. Maggio ha aggiunto inoltre che parte del futuro cast del talent show sarebbe un motivo in più per ostacolare la Lucarelli e spingerla a lasciare il programma di sua spontanea volontà:

"Credo che anche alcuni nomi del cast, per esempio Francesca Barra che pare possa essere una concorrente, siano scelti per mettere in difficoltà Selvaggia e farle dire ‘sapete che c’è, io non ce la faccio più’

Nelle scorse settimane, erano circolate alcune voci non confermate su un possibile approdo in giuria di Barbara D’Urso dopo il suo "rumoroso" addio a Mediaset. A tal proposito, la Carlucci ha dichiarato:



"Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora."