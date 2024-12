Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli si espone sulla presunta molestia di Guillermo Mariotto

Gossip TV

Il caso di Guillermo Mariotto continua a far discutere, mettendo in dubbio il ritorno dello stilista venezuelano al ruolo di giurato nello storico show di Rai 1, Ballando con le Stelle.

La situazione è esplosa a seguito di un episodio avvenuto durante la scorsa diretta. Nel corso dell’ospitata di Amanda Lear, un gesto di Mariotto – una palpata che ha coinvolto un danzatore – è stato immortalato dalle telecamere, scatenando un’ondata di polemiche. Il video è diventato virale sui social, attirando critiche feroci e persino l’attenzione della senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia, che ha paragonato l’episodio al caso Memo Remigi, il quale, dopo un gesto simile verso Jessica Morlacchi in Oggi è un altro giorno, era stato escluso dalla trasmissione.

Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli difende Mariotto

Tra le voci a favore di Mariotto si è distinta quella della collega giurata Selvaggia Lucarelli. Attraverso le sue storie su Instagram, Lucarelli ha espresso il suo supporto, sostenendo che il gesto non fosse intenzionale:

"Va bene tutto, ma dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede."

Un commento che punta a spezzare una lancia in favore dello stilista, cercando di calmare le acque in un clima sempre più acceso. Oltre alla controversia, l’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata segnata da un’uscita improvvisa di Mariotto. Subito dopo l’incidente, lo stilista ha lasciato la trasmissione, generando ulteriori dubbi e speculazioni. Inizialmente, si era ipotizzato un malore, ma la verità è emersa successivamente: Mariotto si era recato d’urgenza alla Maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, per risolvere un problema legato a una collezione destinata all’Arabia Saudita.

Tuttavia, questa giustificazione non è bastata a placare le critiche, tanto da valergli un Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia. Anche in questo caso, l'atteggiamento controverso dello stilista è stato molto criticato. Con le prove della puntata del 14 dicembre ormai alle porte, il destino di Guillermo Mariotto resta appeso a un filo. La produzione di Ballando con le Stelle sta valutando attentamente l’accaduto, consapevole che una decisione definitiva influirà sul clima del programma.