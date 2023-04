Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ci sarà nella prossima edizione? Arriva la risposta di Milly Carlucci

Gossip TV

Per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il nome di Selvaggia Lucarelli è ancora in forse. A chiarire la situazione ci ha pensato Milly Carlucci. Ecco cosa ha raccontato.

Selvaggia Lucarelli farà ritorno per la prossima edizione di Ballando con le Stelle? A questa domanda sembra che non si riesca a dare una risposta certa, dato che già durante l'ultima edizione la giornalista sembrava decisa ad andar via, per poi ritrattare le sue parole. A chiarire la situazione ci ha pensato la conduttrice del dancing show di Rai 1, Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza sulla presenza di Selvaggia Lucarelli

La conduttrice Milly Carlucci ha rivelato a SuperGuidaTv se Selvaggia Lucarelli farà ritorno per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Date le numerose polemiche in cui è stata coinvolta, le liti con i giudici colleghi e anche con Iva Zanicchi, non è del tutto scontata la presenza della giornalista nella prossima edizione. E da parte della diretta interessata non ci sono state dichiarazioni particolari, se non che la sua agente ha confermato che per il programma Selvaggia Lucarelli ritornerà nel dancing show, ma la vera decisione spetta a lei.

Milly Carlucci ha svelato al sito SuperGuidaTv cosa succederà il prossimo anno:

"Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Rai 1. Bisogna tener conto del gradimento del pubblico che cambia con i tempi. Era dal 2019 che mancava un programma di intrattenimento causa covi. L'onere e l'onore è quello di ricominciare a occupare uno spazio vacante. Su Selvaggia non c'è bisogno di chiarire nulla, siamo persone adulte che lavorano insieme e che possono andare d'accordo o essere in disaccordo su qualche argomento. Non ci sono inimicizie di alcun tipo anche se è divertente pensarla così."

Dunque, la palla spetta a Selvaggia Lucarelli e soltanto lei potrà dire se vorrà tornare o meno nel dancing show di Rai 1.

