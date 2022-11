Ballando con le Stelle, scontro tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

A Ballando con le Stelle non sono mancate le polemiche nella scorsa puntata. Questa volta sono coinvolti il comico Dario Cassini Selvaggia Lucarelli. Scopriamo cosa è successo.

Non solo emozioni durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, il programma della prima serata di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Come sappiamo, spesso, sono diventati famosi i battibecchi tra alcuni dei concorrenti e i giurati. L'ultimo di questi vede coinvolti il comico Dario Cassini e la giudice Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli a Dario Cassini: "Pensi di ballare bene?"

L'ultima puntata ha visto Dario Cassini e la sua partner Lucrezia Lando esibirsi in un paso doble sulle note di Show must go on. Nonostante l'impegno del comico, tuttavia, la sua performance è stata giudicata in maniera negativa da alcuni dei giudici: Guillermo Mariotto gli ha dato un 2 e Selvaggia Lucarelli un 3.

Proprio con quest'ultima, Cassini ha avuto un duro confronto, relativo alle sue doti di ballerino:

" Hai l'aria di uno che si sente giudicato come quello meno bravo di tutti. Tu sei convinto di ballare bene?"

Alla provocazione della giudice, Dario Cassini ha risposto con onestà:

"Lo dico una volta perché non ho intenzione di ripeterlo. Io non ho mai fatto un passo di danza in vita mia e ho iniziato con questo programma. Penso di essere paritetico con alcuni, meno bravo di altri e migliore anche di altri."

A questa risposta, Selvaggia Lucarelli ha provato a fargli rivelare verso quali concorrenti sentisse questo senso di superiorità, ma la sua provocazione è stata bloccata da Carolyn Smith, che ha sbottato, infastidita:

"Questo è inaccettabile. I concorrenti non possono e non devono giudicare gli altri, questa tua uscita è fuori luogo."

Al contrario dell'esibizione di Dario Cassini, è stata molto apprezzata quella di Alessandro Egger, che si è confessato su un dolore per lui molto intimo.