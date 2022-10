Ballando con le Stelle, Alessandro Egger si confessa: "Non sono mai stato accettato"

Gossip TV

A Ballando con le Stelle il concorrente Alessandro Egger, commosso da una domanda sulla sua famiglia, ha rivelato qual è il suo più grande dolore. Scopriamo cosa ha detto.

La puntata di sabato 29 ottobre di Ballando con le Stelle ha regalato momenti emozionanti: uno di questi è stato sicuramente il finale della puntata, in cui il concorrente Alessandro Egger, dopo i complimenti della sua esibizione con la partner Tove Villfor, si è commosso alle parole della giuria e al pensiero del difficile rapporto con sua madre.

Alessandro Egger a Ballando con le Stelle, commozione in diretta

Il fulcro dell'allenamento tra i due partner consisteva nel riuscire a rivelare l'uno all'altra il loro dolore più grande, guardarsi negli occhi e riconoscersi uguali. La produzione del programma di Milly Carlucci ha mandato in onda alcuni spezzoni delle prove e sono rimaste impresse le parole di Egger su quale sia il suo dolore più grande:

"Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita. La vita è un dono e non ho mai fatto nulla di male, ma per qualche motivo non sono mai stato accettato."

L'esibizione di Alessandro Egger di un pezzo di moderno sulle note di Fai rumore è stata celebrata dalla giuria con parole di incoraggiamento e di ammirazione. A colpire il concorrente sono state le parole di Alberto Matano, che gli ha posto una domanda difficile:

"Esibizione meravigliosa, però,riguardando quello che ho visto, fa male sentirti dire che non sei stato accettato da tua madre. Immagino che questo generi rabbia, una rabbia anche positiva perché ti ha portato ad essere qui. Quella rabbia è ancora dentro di te?"

Le parole di Matano hanno provocato una forte reazione emotiva in Alessandro Egger e con gli occhi lucidi non è riuscito a rispondere. Matano si è scusato dicendo che non voleva essere indelicato:

"Non volevo, Milly, ovviamente, ma la sua testimonianza qui è molto potente perché è una rabbia che deve raccontare, che ti fa essere qui per la meraviglia che sei e ti fa andare avanti"

A questo Egger ha risposto, pur con la voce rotta dall'emozione:

" È u na rabbia che a volte ti ferma, ma a volte ti fa andare avanti. Non puoi farti fermare dalla rabbia, devi riuscire ad andare avanti"

La commozione per le emozioni è stata talmente forte che Alessandro Egger si è lasciato andare a un pianto liberatorio, accolto dall'applauso d'incoraggiamento del pubblico.

Una puntata che non è stata scevra di emozioni, come ha dimostrato anche la confessione di Ema Stockholma sulla sua difficile infanzia.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle