Ballando con le Stelle, Sara Croce, l'indimenticata Madre Natura di Ciao Darwin, entra nel cast

A Ballando con le Stelle 2023 e in onda su Rai 1 a partire dal 21 ottobre, arriva Madre Natura: la modella 25enne originaria di Garlasco, Sara Croce.

A Ballando con le Stelle 2023, arriva la modella 25enne originaria di Garlasco, Sara Croce, ex Madre Natura nell'ottava edizione di Ciao Darwin ex Bonas in Avanti un Altro. La Croce è stata annunciata oggi sul profilo social ufficiale del talent show condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda con la nuova edizione a partire da sabato 21 ottobre 2023, in prima serata su Rai 1.

"Sara Croce si prepara a #BallandoConLeStelle 2023: niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!" si legge sulla didascalia della presentazione che immortala la bella modella intenta a prendere il sole a bordo piscina.

Sara Croce è l'ottava concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023, dopo Ricky Tognazzi Rosanna Lambertucci, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego e Antonio Caprarica.