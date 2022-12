Ballando con le Stelle, Samuel Peron racconta il suo primo Natale da padre

Gossip TV

Il ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, è diventato padre il 21 ottobre. La compagna Tania Bambaci ha dato alla luce il loro primogenito Leonardo. Ecco come trascorreranno le feste i neo genitori.

Per il ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, e la sua compagna Tania Bambaci si prospetta un Natale ancora più ricco di amore e felicità. La coppia ha annunciato il 21 ottobre di aver avuto il loro primogenito, Leonardo.

Samuel Peron, un Natale in tre e pieno di gioia

In un'intervista a Confidence, la coppia ha raccontato di essere al settimo cielo:"Trascorreremo le feste con la mia famiglia in Sicilia. Saranno giorni pieni di gioia" - ha rivelato Tania Bambaci. Dopo la finale di Ballando con le Stelle, che è andata in onda il 23 dicembre, Samuel Peron sarà libero da ogni impegno lavorativo e potrà trascorrere il Natale con le due persone più importanti per lui, in questo momento.

Il ballerino ha ammesso di non poter ancora credere alla gioia immensa che sta vivendo da quando è nato Leonardo, così come la sua compagna che non può fare a meno di guardare incantata il loro piccolo miracolo:

"Ancora non ci credo, guardo Leo e mi dico 'questo è mio figlio'. E poi, la paura per ogni cosa, è così piccolo, Ho avuto una gravidanza senza problemi, ma il parto è stato lungo e difficile"

Questo per loro è un nuovo capitolo, ma la coppia è pronta a viverlo. Infatti, Samuel Peron ha raccontato che anche se questa è una responsabilità, lui si sentiva pronto da tempo a viverla. Non nasconde un po' di gelosia perché al momento, Leonardo sembra preferire Tania a lui:

"Me la sto godendo. Soffro un po', perché Leo sta sempre attaccato alla mamma, ma lo aspetto al varco, ho già tanti progetti per lui"

Il prossimo passo, dunque, sono le nozze e su queste Peron non si sbilancia, al contratio Tania Bambaci racconta che è stata lei a proporre le nozze al compagno e che spera si possano realizzare nel 2023: "Lui all'inizio era terrorizzato, vediamo se manterrà la promessa".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle