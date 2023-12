Ballando con le Stelle, Samuel Peron dice addio al programma: l'annuncio durante la finale?

Gossip TV

Secono un'indiscrezione, nella finale di Ballando con le Stelle anche un volto storico del dancing show dirà addio al programma: si tratta di Samuel Peron!

Questa sera, su Rai1, andrà in onda la finale di Ballando con le Stelle e si prospetta un ultimo appuntamento ricco di emozioni e di addii. Infatti, come ha svelato da Davide Maggio, uno dei volti iconici del dancing show, questa sera, dirà addio al programma: stiamo parlando di Samuel Peron.

Ballando con le Stelle, Samuel Peron saluta per sempre il programma!

Secondo Davide Maggio Samuel Peron dirà addiò a Ballando con le Stelle: sul suo profilo X, il giornalista ha lanciato questo scoop sul dancing show e le sue parole hanno scosso molto gli animi dei fan del programma. Non è stato rivelato se l'addio del ballerino sarà definitivo o se, come accaduto per altri suoi colleghi, come Sara Di Vaira, Peron potrebbe assumere un altro compito nella trasmissione.

Non si tratterebbe certo del primo addio di questo tipo: basti ricordare che Raimondo Todaro, che da qualche anno ha il compito di professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi, in passato è stato uno dei professionisti del dancing show. Che anche Peron abbia in mente di dire addio alla trasmissione per un cambio radicale della sua vita professionale? Non ci resta che attendere questa sera per scoprirlo!

In questa edizione, Peron accompagna Simona Ventura, considerata da Ivan Zazzaroni una delle possibili vincitrici di questa edizione del programma:

" Lo scorso anno c’erano tre, quattro talent che effettivamente hanno dato il fritto - ha dichiarato Zazzaroni a Fanpage - Lo scorso anno c’era un cast molto forte e anche danzante. Quest’anno non è come quella dello scorso anno. È stata più tranquilla, ma ci sono state un paio di punte di diamante niente male. Wanda e Simona, su tutte."

