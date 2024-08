Ballando con le stelle, retroscena su Milly Carlucci: "Sembra che voglia anche lui nel cast!"

Gossip TV

Nuovo obiettivo per Milly Carlucci: l'amata conduttrice punta il calciatore Alessandro Matri per la 19esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà a fine settembre su Rai 1.

Cresce l'attesa per la 19esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo settembre 2024 su Rai 1. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la conduttrice Milly Carlucci abbia puntato il calciatore Alessandro Matri, magari con l’idea di bissare l’accoppiata Simona Ventura - Giovanni Terzi.

Alessandro Matri nel cast di Ballando con le stelle?

Manca davvero poco alla 19esima edizione di Ballando con le stelle. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco sulla famosa pista da ballo di Rai 1: Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Bianca Guaccero. Poi ancora: I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Furkan Palali e l'ex velina e showgirl Federica Nargi.

A lanciare una bomba sui protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle ci ha pensato Chi. Stando a quanto riportato dal noto settimanale, la Carlucci avrebbe puntato un noto calciatore da inserire nel cast del talent show di Rai 1. Stiamo parlando di Alessandro Matri, compagno della bella Nargi:

E ora, dopo queste vacanze per Federica si apre anche la strada per Ballando con le Stelle: è stata arruolata da Milly Carlucci che sembra voglia per settembre anche lui, anche Alessandro Matri. Magari con l’idea di bissare l’accoppiata dello scorso anno Simona Ventura–Giovanni Terzi [...] Federica e Alessandro non si sono mai sposati (e magari non lo faranno, mica è obbligatorio). Se ne era parlato a giugno di due anni fa, poi la voce come era nata così era sfumata. Magari nei sogni più teneri della conduttrice di Rai Uno c’è forse una proposta che arriva in presa diretta, così come era stato per SuperSimo.

La sorpresa di Milly Carlucci

Il cast di Ballando con le Stelle 2024 è al completo, ma la conduttrice Milly Carlucci ha in serbo delle sorprese che saranno svelate in corso d'opera, dopo che il programma avrà preso il via sabato 28 settembre su Rai 1: "Dai giochiamo un po’. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Sono nomi forti, molto carini, per questo ve lo voglio dire dopo". A quanto pare, altri due nomi saranno annunciati in un secondo momento! Tra questi potrebbe esserci proprio quello di Alessandro Matri? Staremo a vedere.

