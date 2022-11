Gossip TV

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Sara Di Vaira

di Maria Castaldo 28 novembre 2022

Selvaggia Lucarelli non le ha mandate a dire e si è scagliata contro Sara Di Vaira, colpevole di non averle fatto le condoglianze per la morte della madre. Ecco cosa ha detto.