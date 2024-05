Ballando con le Stelle, parla Jonathan Kashanian: "Le parole di Milly Carlucci mi offendono: io discriminato"

Gossip TV

L'ex gieffino ex naufrago, Jonathan Kashanian, stilita ed esperto di moda, ha commentato le parole di Milly Carlucci relative ai concorrenti di Ballando con Le Stelle. La nota conduttrice televisiva nel corso dell'intervista al quotidiano, ha infatti ribadito un criterio di selezione per il suo popolare dancing show di Rai1, ovvero l'esclusione di personaggi che hanno partecipato a reality show.

Ballando con le Stelle, Jonathan Kashanian: "Milly Carlucci? Atteggiamento discriminatorio"

Jonathan, che ha vinto l'edizione del Grande Fratello nel 2004 e ha partecipato come naufrago all'Isola dei Famosi nel 2018, in un'intervista rilasciata a TvBlog, ha fatto presente che è una regola che non vale di certo per tutti ricordando la partecipazione di Simona Ventura e Al Bano, entrambi naufraghi nel reality show dell'Isola.

Le dichiarazioni di Kashanian hanno lasciato trasparire una forte delusione e un senso di discriminazione nei confronti di questa regola. Ha criticato l'atteggiamento di Milly, definendo la sua affermazione "discriminatoria" e sottolineando il suo passato di successo televisivo, ottenuto grazie a un percorso personale e professionale. In particolare, Jonathan ha espresso la sua frustrazione nel sentirsi escluso da un programma di prima serata su Rai1 a causa di una regola che ritiene ingiusta e discriminatoria. Ha evidenziato la sua lunga carriera televisiva, fatta di studio e sacrifici, e ha contrastato l'idea che partecipare a un reality debba essere motivo di vergogna.

Mi spiace che lo dica una delle donne che stimo di più nel mondo dello spettacolo - ha dichiarato lo stilista originario di Ramat Gan - Una frase discriminatoria, che ha pronunciato mille volte. Sì: lo trovo un atteggiamento discriminatorio, non c’è nulla di male che un ragazzino 23enne, come me all’epoca, che non è figlio d’arte e che non ha contatti, si affacci al mondo dello spettacolo partecipando a quello che era un esperimento sociale, peraltro di successo, prima ancora che un reality. Mi misi in fila in un centro commerciale ed entrai in un programma che ha cambiato la storia della televisione. In quella Casa ho avuto successo non per botte o cafoneria, ma per il mio italiano forbito e per una cultura non ostentata. Sono passati 20 anni, ho lavorato in molti programmi tv, da Verissimo a Detto Fatto, passando per La Vita in diretta, e il pubblico ancora oggi mi ama. Non è una macchia e non mi va di dovermi giustificare."

E ancora:

"Sentirmi escluso da un contesto – in questo caso una prima serata di Rai1 – da una conduttrice così navigata e, mi aspetterei, aperta di mente come Milly Carlucci – mi dispiace. È un atteggiamento discriminatorio."

Jonathan ha affrontato il tema della meritocrazia televisiva, criticando l'idea che le raccomandazioni politiche o i favoritismi personali possano essere considerati più accettabili rispetto alla partecipazione a un reality show. Ha difeso la sua visione della televisione come un ambiente in cui il talento dovrebbe prevalere sulle connessioni personali o politiche. Kashanian ha sottolineato la sua preoccupazione per la direzione che sta prendendo il mondo televisivo italiano, evidenziando la mancanza di meritocrazia e la crescente tendenza a etichettare le persone anziché valutarle in base alle loro capacità e al loro talento.