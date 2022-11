Ballando con le Stelle, Paola Barale e Luisa Costamagna attaccano Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Dopo le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli e gli scontri con Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, ad accusare la giornalista arrivano anche Paola Barale e Luisa Costamagna. Ecco cosa è successo.

Pensavamo che la polemica montata contro Selvaggia Lucarelli a causa di alcune sue affermazioni su Iva Zanicchi nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle si sarebbe sgonfiata come capita ogni volta. Invece, a quanto pare, dopo Guillermo Mariotto, anche Paola Barale e Luisella Costamagna si sono scagliate contro la giornalista.

Barale-Costamagna contro Lucarelli, è scontro di fuoco

Ospiti da Serena Bortone le due ex concorrenti del programma di Milly Carlucci hanno rivelato di essere in disaccordo con le severe critiche mosse da Selvaggia Lucarelli a Iva Zanicchi. Lo show di Rai 1, dopotutto, è certamente una gara di ballo, ma è anche un programma di intrattenimento. Sulla cantante, Paola Barale ha infatti affermato:

"E Iva intrattiene. Per questo avrebbe motivto di vincere, perché lei è super funzionale al programma. Ma allo stesso tempo Mariotto che dà della scimmia arrabbiata a Selvaggia si è abbassato al suo stesso livello. La giuria a volte esagera."

A lei si è unita Luisa Costamagna, che si è ritirata dal programma dopo un infortunio. Anche lei ha ammesso che il giudizio di Selvaggia Lucarelli, che ha definito squallida Zanicchi, è stato troppo severo e addirittura inaccettabile. A essere volgare per lei sono più spesso le persone che anche se non usano parolacce, agiscono in maniera volgare. E quanto a Iva Zanicchi: "Fa' un ottimo spettacolo, è una forza della natura. Sono d'accordo nel merito con Mariotto, ma non con i termini usati."

Ovviamente, Selvaggia Lucarelli non si è lasciata intimidire e ha asfaltato le due ex concorrenti nelle sue storie Instagram:

"Sapete qual è il bello? Che io non aspettavo niente. Il silenzio di tutti, uomini e donne, non mi ha sorpresa. Conosco il sistema, difendere me era disturbare il programma e ognuno sta attento al suo posto, visti anche i ripescaggi. Se poi aggiungi che a molti sto sul c****... Non avevo alcuna aspettativa, ma che adesso si facciano le crociate femminili per 'in certi momenti un po' squallido' e che queste mute ritrovino, improvvisamente, la parola ha dell'incredibile."

La giornalista fa riferimento a un atteggiamento che ha sempre lamentato nel mondo dello spettacolo, quello di usare il due pesi e due misure per valutare alcuni atteggiamenti: quando Iva Zanicchi la apostrofò dandole della t**** nessuno la difese, ma ora, invece, tutti si scagliano contro di lei. Che questa sia la svolta che porterà Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle?

