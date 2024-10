Ballando con le Stelle, nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: "Ora usi tua figlia, ma in passato..."

Gossip TV

Nuovo scontro a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: ecco cosa è successo nella terza puntata del dancing show di Rai1!

Non si placano gli scontri tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. Nel terzo appuntamento del dancing show di Rai1, andato in onda ieri sera, sabato 12 ottobre 2024, al momento dei giudizi, tra l'ex opinionista del GF e la giurata sono volate ancora scintille.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli: "Ora usi tua figlia, ma in passato..."

Dopo l'esibizione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, la giuria ha espresso la sua opinione sulla coppia. Il primo intervento è stato quello di Carolyn Smith, che si è complimentata con l'ex opinionista del Grande Fratello, consigliandole di ignorare le critiche e andare per la sua strada. Le parole di incoraggiamento della presidente di giuria hanno però provocato la risposta piccata di Selvaggia Lucarelli.

La giurata, infatti, ha ironizzato con la conduttrice Milly Carlucci che questo è il tradizionale momento nel quale Smith si entusiasma per un'esibizione che - a suo dire - è risultata invece molto modesta. Poi, rivolgendosi a Sonia Bruganelli ha dichiarato: "Spero di non turbare nessuno con il mio giudizio" in riferimento alle parole di Sonia Bruganelli della precedente settimana. L'ex opinionista, infatti, poco dopo l'acceso scontro in puntata con Lucarelli, sui social aveva rivelato che con le sue parole particolarmente dure avrebbe potuto turbare sua figlia a casa. Immediata era stata la replica della giurata: su Instagram, infatti, Selvaggia Lucarelli aveva risposto che, stando così le cose, avrebbero avuto grande difficoltà nell'assegnare voti a chiunque dei concorrenti avesse prole a carico.

Nella puntata di ieri sera, sabato 12 ottobre, Sonia Bruganelli ha spiegato il suo punto di vista, ammettendo di essersi sentita attaccata in quanto madre e che le parole di Selvaggia Lucarelli avevano minato l'immagine di madre perfetta che sua figlia poteva avere di lei. La giurata, tuttavia, non si è lasciata intenerire da questo discorso e ha replicato:

"Ora usi tua figlia, certo che la usi. Perché quando dicevi cattiverie al GF contro tutti non ti sentivi così in difficoltà, ora che balli un po' così sei in difficoltà? A me non interessa la lite, ma ti vedo molto confusa. Ti avevo fatto un complimento, perché non dico a tutte che hanno una grande personalità. Ti vedo confusa, ho l'impressione che tu adegui il tuo personaggio a seconda dei commenti delle persone con cui ti rapporti"

Ballando con le Stelle, nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La concorrente: "La settimana scorsa mi sono vergognata di me stessa"

Sonia Bruganelli ha interrotto la giurata, dichiarando che avrebbe accettato qualsiasi suo giudizio e di limitare le sue opinioni alla sola sfera del ballo: "Accetterò qualsiasi cosa tu mi dica, mi faccio un m**** come una capanna tutta la settimana...", ma ancora una volta Selvaggia Lucarelli ha ribattuto che più che sul ballo le conveniva puntare sulla personalità e di provare a essere sé stessa.

Bruganelli ha però ricordato alla giurata che "anche tu hai interpretato il personaggio di Selvaggia Lucarelli" ma Lucarelli ha replicato secca che lei non è una delle concorrenti e che Bruganelli continua a mantenere un atteggiamento confuso:

"La prima sera si è parlato di ballo, tu hai detto che non hai mai ballato, sei sempre stata dietro le quinte. Non era vero, sei stata l'opinionista in prima serata, non lavori dietro le quinte"

Esasperata, Bruganelli ha replicato alla giurata: "Ma perché hai questo atteggiamento, che ti ho fatto?" scatenando una nuova replica da parte della giurata che le ha ricordato le sue parole in una delle ultime clip nella quale faceva riferimento alla fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis e che il non essere più la moglie di ha portato dei cambiamenti nell'atteggiamento delle persone intorno a lei. Selvaggia, stupita, ha replicato che nessuno aveva tirato in ballo Bonolis e Bruganelli le ha ricordato di un'intervista passata in cui con Bonolis lei era stata molto dolce e gentile. Infine, ha concluso:

"Credevo di essere qui per ballare, non per stare dall'analista"

