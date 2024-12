Ballando con le Stelle, Milly Carlucci su Guillermo Mariotto: "Pensavamo fosse una delle sue trovate teatrali, ma..."

Gossip TV

A Chi, la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha commentato le ultime vicende accadute nel dancing show e si è espressa su Guillermo Mariotto e l'improvviso addio alla trasmissione.

L'attuale edizione di Ballando con le Stelle si sta rivelando ricca di colpi di scena, tra cui l'allontanamento di Angelo Madonia e l'addio improvviso di Guillermo Mariotto. A commentare le ultime vicende del dancing show di Rai1 è stata la conduttrice Milly Carlucci, che ha raccontato al settimanale Chi come ha vissuto gli ultimi accadimenti.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sulle ultime vicende del dancing show: "L'edizione della resistenza"

Intervistata dal settimanale Chi, Milly Carlucci ha commentato le ultime vicende che hanno riguardato Ballando con le Stelle nelle ultime settimane, come l'allontanamento di Angelo Madonia e le polemiche che ne sono seguite, ma anche l'addio improvviso del giudice Guillermo Mariotto durante la puntata andata in diretta sabato 30 novembre su Rai 1. "Inizialmente pensavamo che fosse una delle sue trovate teatrali, una mariottata, ma in realtà non era così" ha commentato la conduttrice del dancing show.

Milly Carlucci ha ammesso che questa edizione la sta mettendo molto alla prova, tanto che l'ha definita "l'edizione della resistenza a oltranza contro tutto e tutti gli imprevisti, gli infortuni". Nel corso delle precedenti settimane, infatti, diversi concorrenti si sono gravemente infortunati, ultima tra tutti Nina Zilli, che ha perso l'occasione per il ripescaggio e poter così tornare in pista. Sull'allontanamento di Angelo Madonia, la conduttrice ha commentato che che quella giornata non la dimenticherà facilmente, perché non solo sono corsi ai ripari con Samuel Peron, ma anche perché Peron si è infortunato e con Federica Pellegrini è sceso in pista Pasquale La Rocca:

"Quel pomeriggio non lo dimenticherò mai. Nel giro di poche ore si sono infortunati Peron e Nina Zilli. Così ho preso Pasquale La Rocca e l'ho messo con Pellegrini"

Sull'ex campionessa, Milly Carlucci ha dichiarato che si è comportata da vera professionista, mentre su Sonia Bruganelli ha aggiunto che, nonostante le polemiche e le tre costole rotte è scesa in pista a ballare: "Ha una forza di volontà che la mette nel novero delle campionesse sportive".

Ballando con le Stelle,Milly Carlucci su Guillermo Mariotto: "Pensavamo fosse una delle sue trovate teatrali..."

La puntata di sabato 30 novembre 2024 andata in onda su Rai1 è stata caratterizzata dall'improvvisa uscita dal programma di Guillermo Mariotto. Inizialmente, ha ammesso la conduttrice, pensavano che si trattasse di una "mariottata" una delle trovate teatrali di Mariotto, visto che il giudice è scomparso improvvisamente dopo aver abbracciato Amanda Lear, ballerina per una notte in quella puntata.

Milly Carlucci ha raccontato il retroscena su quanto accaduto: "Facevo dei cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano: 'E' in zona interviste con Amanda, ma tornerà'. Non si vedeva, poi mi hanno detto 'Ha preso il motorino e se n'è andato". Mariotto ha poi comunicato, tramite l'agenzia AdnKronos, il motivo per cui ha dovuto lasciare improvvisamente il programma.

A quanto pare, dietro la sua uscita improvvisa ci sarebbe un'emergenza presso la Maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo. Un membro chiave del suo team, responsabile del coordinamento della produzione, è stato colpito da un malore improvviso, lasciando incompleti i lavori su un importante ordine di abiti di alta moda destinati a un matrimonio reale in Arabia Saudita. Di conseguenza, lo stilista si è recato d’urgenza nell’atelier per supervisionare gli ultimi preparativi prima della spedizione verso Riad​. Mariotto ha poi lanciato un messaggio alla conduttrice, dicendole che, se lei lo volesse ancora, sarà disponibile a tornare a Ballando con le Stelle.

